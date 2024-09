Lider Guns N’ Roses był przerażony wizją współpracy z AC/DC. Zaskoczył potem wszystkich

W 2016 roku na scenie rockowej doszło do niezwykłego połączenia sił - Axl Rose, lider Guns N’ Roses, tymczasowo dołączył do australijskiej formacji AC/DC, zastępując ich stałego wokalistę Briana Johnsona.

AC/DC potrzebowali wtedy natychmiastowego zastępstwa, gdyż poważne problemy ze słuchem Johnsona, zmusiły go do przerwania światowej trasy koncertowej. Wówczas wydawało się, że dalsza kariera wokalisty stoi pod znakiem zapytania.

"Pamiętam dzień, w którym przeczytałem w wiadomościach, że coś się dzieje ze słuchem Briana. Zadzwoniłem do faceta, który jest obecnie ich menedżerem produkcji, ponieważ wiedziałem, że będą mieli problem z tymi wyprzedanymi już koncertami. Pomyślałem: 'Jeślibym mógł pomóc i gdyby byli zainteresowani, z przyjemnością to bym zrobił'" - wspominał Rose w wywiadzie dla BBC.

Sytuację tę wspominał też basista Guns N’ Roses Duff McKagan w podcaście "Life In The Stocks"

Angus Young, gitarzysta i współzałożyciel AC/DC, stanął przed niełatwą decyzją. Rose, znany był z charakterystycznej barwy głosu i imponującej skali wokalnej, ale też z, eufemistycznie mówiąc, niefrasobliwości w podejściu do pracy. Spóźniał się na koncerty, nie pojawiał się wcale, często po prostu znudzony własnym show schodził ze sceny nawet godzinę przed czasem. Angus Young jednak zaryzykował, jasno postawił warunki współpracy i jak się szybko okazało, nie pożałował.

"Dozgonnie będę mu za to wdzięczny" - przyznał Angus wspominając współpracę z Axlem.

Duet Rose'a z AC/DC uratował nie tylko trasę zespołu, ale miał także pozytywy wpływ na samego Axla Rose’a i jego podejście do pracy w Guns N’ Roses. Występy z australijskim zespołem pozwoliły mu zrozumieć, że nie wszystko kręci się wokół jego osoby. To doświadczenie sprawiło, że Rose zaczął podchodzić do koncertowania z większą pokorą.