Skandaliści zawarli "pakt śmierci"? Miał krzyczeć: "Zabiłem ją, nie chcę bez niej żyć"

Nancy Spungen już od najmłodszych lat pokazywała, że maniery nie są jej mocną stroną. Ci, którzy znali ją w dzieciństwie, wspominali później największe przewinienia dziewczynki: groziła, że zabije opiekunkę nożyczkami, uderzyła matkę młotkiem i chciała pobić swojego psychiatrę przez to, że jego diagnoza nie do końca jej odpowiadała. "Kiedy Nancy czegoś chciała, nieważne czy było to małe, czy duże, tak wrzeszczała i popychała nas, aż ktoś się ugiął. Dawaliśmy jej wszystko. Dlaczego? Ponieważ nie było szans na spokój w domu do momentu, aż to coś dostała" - wyznała Deborah Spungen w książce "And I Don't Want To Live This Life: A Mother's Story Of Her Daughter's Murder".

Kiedy miała 15 lat, usłyszała pierwszą diagnozę - była schizofreniczką. Dwa lata później opuściła mały dom w spokojnej okolicy w Filadelfii, by zasmakować szybkiego życia w Nowym Jorku. Była prostytutką, próbowała swoich sił w dziennikarstwie muzycznym i dorabiała, imając się przeróżnych zajęć. Od początków swojego pobytu w mieście zaczęła brać narkotyki. "Wydawało się, że z każdym tygodniem staje się bardziej dzika, posuwa się coraz dalej uciekając spod naszej kontroli oraz poczucia tego, co jest dobre, a co złe. Nasze zasady moralne nic dla niej nie znaczyły. Po prostu przekraczała linię, po czym rysowała nową granicę, którą znowu przekraczała" - opowiadała matka Nancy w swojej książce.

Życie młodej, zbuntowanej kobiety kręciło się wokół muzyki. Śledziła zespoły rockowe pokroju Bad Company, New York Dolls, Ramones i The Heartbreakers czy Aerosmith. Patrzyła, gdzie artyści spędzają czas przed koncertami, by później z nimi sypiać. Co ciekawe, bardzo różniła się od większości groupies, które "polowały" na swoich idoli. "Aby być groupie, trzeba było być wysokim, chudym i mieć modne ubrania. I wtedy pojawia się Nancy. Nie starała się być urocza czy czarująca. Nie mówiła ludziom, że jest modelką czy tancerką. Miała ciemnobrązowe włosy i lekką nadwagę. Otwarcie mówiła 'Tak, jestem prostytutką i mam to gdzieś'. Przynosiła narkotyki dla zespołów" - ujawniła magazynowi "New York" fotografka Eileen Pork, która dobrze znała Nancy.



Cel: przespać się z kimś z Sex Pistols

W 1977 r. Spungen postanowiła pojechać do Anglii, w ślad za Johnnym Thundersem i Jerrym Nolanem z The Heartbreakers. Oczywiście podróż nie była bez celu. Nancy chciała koniecznie pójść do łóżka z kimś z zespołu Sex Pistols. Myślała przede wszystkim o wokaliście Johnnym Rottenie, lecz ten nie wykazał nią żadnego zainteresowania. Groupie nie zamierzała się poddać i trafiła na 20-letniego Johna Simona Ritchiego, czyli Sida Viciousa. Jeszcze zanim związał się z Spungen, miał opinię buntownika uwielbiającego używki. Co prawda plan Nancy miał wiązać się z jednorazową przygodą, lecz szybko przerodził się w związek.

Zdjęcie Uchodzili za parę buntowników i sprzeciwiali się systemowi / Allan Tannenbaum/IMAGES / Getty Images

Związek, który z pewnością nie należał do nudnych. Szaleńczo zakochany Sid Vicious postawił relację ponad zespół, przez co grupa Sex Pistols znalazła się w kryzysie. Spungen wciągnęła basistę w uzależnienie od heroiny, para sięgała po końskie dawki narkotyków i Sid stał się cieniem samego siebie. Odbijało się to na atmosferze w zespole i przede wszystkim na koncertach. Do Viciousa przylgnęła łatka skandalisty, który potrafił chociażby nazwać fanów frajerami. Z kolei w Baton Rouge symulował na estradzie seks oralny. 18 stycznia 1978 r. oficjalnie ogłoszono koniec działalności Sex Pistols. Viicious rozpoczął solową karierę, a jego prawą ręką została Nancy.

Śmierć Nancy i załamanie Sida

Po bezkrytycznym zauroczeniu przyszła pora na problemy i kłótnie. Kiedy w sierpniu 1978 r. para wprowadziła się do hotelu w Nowym Jorku, z pokoju słychać było ciągłe awantury. Po dwóch miesiącach w tamtym miejscu znaleziono ciało Nancy. Leżała twarzą do góry, z głową pod umywalką. Została dźgnięta w brzuch, jej bielizna była przesiąknięta krwią. Przyczyną zgonu było wykrwawienie. Narzędziem zbrodni był składany nóż myśliwski Jaguar K-11 z 13-centymetrowym ostrzem. To był prezent dla Sida od Nancy.

Według ustaleń śledczych w nocy 11 października "kilka osób widziało, jak Sid zażył aż 30 tabletek Tuinalu" (leku uspokajająco-nasennego). O 2:30 Nancy zadzwoniła do ochroniarza Viciousa, Rocketsa Redglare'a, i błagała, aby przyniósł jej D-4, czyli odmianę syntetycznej morfiny. "Powiedziała mi, że zapłaci 40 dol. za każdy D-4. Wzięłaby sześć, Sid cztery. Miała większą tolerancję niż Sid" - zeznał Redglare. Ochroniarz zjawił się na miejscu niecałą godzinę po telefonie. Choć nie miał przy sobie wymaganej używki, zaopatrzył się w inne narkotyki. Minął się z Stevenem C. - dilerem Sida.