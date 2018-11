23 listopada to data premiery drugiego, długo wyczekiwanego albumu Rity Ory. Dlaczego tyle to trwało i co znalazło się na płycie "Phoenix"?

Rita Ora w końcu wydaje drugi album /Jason Merritt /Getty Images

Płyta "Phoenix" to następca wydanego w 2012 roku debiutu Rity Ory pt. "Ora". Na krążku znalazło się 16 utworów, nad którym oprócz wokalistki pracowali m.in. Julia Michaels, Stargate, Alesso i DFA.

Zachwyca nie tylko na scenie. Rita Ora na czerwonym dywanie 1 12 Rita Ora to brytyjska wokalistka o albańskich korzeniach, która słynie ze swoich oryginalnych stylizacji podkreślających jej kobiece kształty. Uwodzi nie tylko na scenie, ale i podczas oficjalnych imprez. Zobaczcie, jak wokalistka prezentuje się na czerwonym dywanie! Autor zdjęcia: Jason Merritt Źródło: Getty Images 12

"Album jest owocem prawdziwej miłości i bardzo mi zależało na tym, aby wszystko na nim było zrobione tak, jak sobie wymarzyłam" - mówi Rita Ora.

A marzenia do zrealizowania wcale nie były takie proste. Po drodze piosenkarka musiała uporać się z wieloma problemami, które skutecznie opóźniały prace nad albumem.

Jednym z nich była walka z poprzednią wytwórnią Roc Nation. Wokalistka w 2015 roku domagała się natychmiastowego zerwania kontraktu, gdyż według jej prawników naruszał on kalifornijskie prawo. W odpowiedzi Ora otrzymała kontrpozew, w którym label domagał się od niej ponad dwóch milionów dolarów zadośćuczynienia. Na tyle bowiem wyceniono dotychczasową promocję artystki.



Zdjęcie Rita Ora / SplashNews.com / East News

Cała sprawa zakończyła się ugodą, jednak w późniejszych wywiadach Ora przyznała, że kosztowało ją to mnóstwo nerwów. "Straciłam wtedy pewność siebie. Czułam się gorsza" - zdradzała w wywiadzie z "The Guardianem".

Ze skandalem jej do twarzy

Kontrowersje wokół wokalistki mają dużo wspólnego z jej singlami. Po nagranej piosence z Liamem Paynem do filmu "Nowe Oblicze Greya" - "For You" - zaczęto spekulować o jej możliwym romansie z byłym członkiem One Direction. Gwiazda stanowczo dementowała plotki, które nasiliły się jeszcze mocniej, gdy Payne rozstał się ze swoją partnerką Cheryl.



Clip Liam Payne For You (Fifty Shades Freed) - & Rita Ora

O orientacji seksualnej wokalistki zaczęto głośno mówić przy okazji singla "Girls", który stworzyła z Bebe Rexhą, Cardi B i Charli XCX. W dodatku skrytykowana została przez środowiska LGBTQ za działanie na szkodę całej społeczności i niebezpieczne spłycenie tematyki.

Clip Rita Ora Girls ft. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX

"Tego typu przekaz jest niebezpieczny, bo umniejsza i upośledza uczucia całej społeczności" - komentowała Hayley Kiyoko. "'Girls' zostało napisane, by przekazać moją prawdę i jest dokładnym opisem bardzo prawdziwego i szczerego doświadczenia w moim życiu. Przez całe życie miałam romantyczne relacje z kobietami i mężczyznami i to jest moja osobista podróż" - odpowiadała natomiast Ora.



Kilka miesięcy później Ora przyznała, że nie była gotowa na wyznanie o swojej seksualności.



"Nie bałam się. Czekałam na powód, ponieważ żaden moment przed [publikacją 'Girls'] nie był słuszny" - tłumaczył magazynowi "Stylist". "Jestem dorosła i uznałam, że musiałam to zrobić, aby pójść naprzód" - dodała.



Kobieta wyzwolona

Rita Ora nie wstydzi się nie tylko orientacji, ale i swojego ciała, co dobitnie pokazała okładką magazynu "Clash". "Dziękuję ci Matt za tę okładkę. Sprawiłeś, ze czułam się komfortowo i swobodnie. To było bardzo wyzwalające" - pisała Ora publikując swoje nagie zdjęcie.



"Wiem, że czasem publikuje swoje nagie zdjęcia w mediach społecznościowych, ale nie jestem szalona, bo to moje ciało" - opowiadała "Harper’s Bazaar".

Czy nowy album z przebojami takimi jak "Lonely Together" (posłuchaj piosenki!), "Let You Love Me" (posłuchaj w serwisie Teksciory.pl) i "Your Song" (sprawdź w Teksciory.pl) będzie podbijał sieć tak jak fotografie Ory? Dowiemy się już za kilka dni.



Szykowna i seksowna Rita Ora 1 6 Rita Ora wzięła udział w 64. gali przyznania nagród Evening Standard Theatre Awards w Londynie. Zobaczcie, jak prezentowała się brytyjska wokalistka! Autor zdjęcia: PALACE LEE/WEIR PHOTOS / SplashNews.com Źródło: East News 6