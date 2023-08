Lato to chyba ulubiona pora większości z nas. Czas słodkiego lenistwa szalonej zabawy, morskich kąpieli i wakacyjnej miłości. To o niej najczęściej śpiewają muzycy w naszym zestawieniu. Jeśli szukacie piosenek, które pomogą przetrwać ten czas przejścia, to mamy dla was kilka propozycji.

10. The Temper Trap - Summer Almost Gone

Lato się kończy, a miłość bohatera piosenki wciąż nie powraca z wakacji. Samotność i rozpacz wylewa się z każdej zwrotki przebojowej kompozycji australijskiej grupy The Temper Trap.

Utwór pochodzi z ich ostatniej płyty "Thick As Thieves" z 2016 roku i może być dobrym początkiem naszego zestawienia.

9. Rialto - Summer’s Over

Lato odeszło. W nadmorskim miasteczku plaże i puby świecą pustkami. Dzieci grają w ostatnią grę na automacie, a rodzice pakują walizki do samochodów. Skąpani w deszczu bohaterowie spacerują po raz ostatni bulwarem. Taki krajobraz końca wakacji pojawił się w kompozycji brytyjskiej formacji Rialto na ich debiutanckim albumie z 1998 roku.

8. Magnet - The Last Day Of Summer

Przepiękna i niezwykle delikatna, niczym nitki babiego lata, kompozycja norweskiego piosenkarza Evena Johansena, który występuje pod pseudonimem Magnet. Nagranie pochodzi z wydanej w 2003 roku płyty "On Your Side".

7. Justin Timberlake - Summer Love

Czy wakacyjna miłość musi się rozwiać z końcem lata? Wiele piosenek w naszym dzisiejszym zestawieniu skłania się w warstwie lirycznej do twierdzącej odpowiedzi. Justin Timberlake na swoje płycie "Futuresex / LoveSounds" stara się przekonać słuchaczy, że wcale tak nie musi być. W końcu wakacyjna miłość może stać się początkiem, długiego romantycznego związku.

6. The White Stripes - We're Going To Be Friends

Cudowna i akustyczna ballada delikatnie wyśpiewana przez Jacka White'a na albumie "White Blood Cells" z 2001 roku. "Jesień jest tutaj, usłysz krzyk / Wróć do szkoły, zadzwoń dzwonkiem / Nowe buty, chodzenie po bluesie / Wspinaj się po płocie, książka i długopisy / Mogę powiedzieć, że będziemy przyjaciółmi".

Powrót do szkoły to chyba jedno z najgorszych wspomnień związanych z końcem wakacji, chyba że nie możemy doczekać się spotkania z przyjaciółmi. Nagranie stało się niesamowicie popularne i pojawiło w czołówce filmu "Napoleon Dynamite".

5. The Doors - Summer’s Almost Gone

Gdzie będziemy, kiedy lato odejdzie? Pyta słuchaczy Jim Morrison, wyśpiewując trochę sennym głosem słowa piosenki, a delikatnie pulsujące partie klawiszowe Raya Manzarka są niczym muskające promienie zachodzącego słońca. To nie tylko spojrzenie na konsekwentne przenikanie się pór roku, ale też nieco szersza metafora dotycząca cyklu naszego życia i przemijania.

Nagranie pochodzi z wydanej w 1968 roku płyty "Waiting For The Sun".

4. One Direction - Summer Love

Wspomnienie gorącej wakacyjnej miłości zamyka album One Direction "Take Me Home" z 2012 roku. Delikatna popowa ballada z tekstem, z którym wielu słuchaczy może się utożsamić, doskonale pasuje do ostatnich dni lata. "Bo byłaś moja przez cało lato / Teraz wiemy, że to już prawie koniec / Czuje się jak śnieg we wrześniu / Ale zawsze będę pamiętał / Byłaś moją wakacyjną miłością".

Zayn Malik w jednym z wywiadów stwierdził, że to jedna z jego ulubionych piosenek, ponieważ czuje, że każdy ma podobne doświadczenia w swojej przeszłości.

3. The Cure - The Last Day of Summer

Nikt tak pięknie nie oddaje melancholii w swoich piosenkach, jak Robert Smith. "Ostatni dzień lata/Nigdy nie czułem się tak zimno/Ostatni dzień lata / Nigdy nie czułem się tak stary" śpiewa w jednym z nagrań pochodzących z płyty "Bloodflowers". To nie tylko nostalgia za kończącym się letnim okresem, ale też poetyckie spojrzenie na upływający czas.

2. Don Henley - The Boys of Summer

Kolejna piosenka, w której warstwa liryczna zestawia zakończenie wakacji z utratą ukochanej osoby. Początkowe wersy piosenki "Nikt na drogach / Nikt na plaży" odnoszą się do krajobrazu wybrzeża Kalifornii, kiedy to lato ustępuje miejsca jesieni. Muzykę do tego nagrania napisał Mike Campbell, wieloletni współpracownik Toma Petty’ego, z myślą o kolejnej płycie artysty. Ten nie czuł piosenki i odrzucił pomysł.

Ostatecznie kompozycja trafiła do Dona Henleya na jego drugi solowy krążek "Building the Perfect Beast". Wokalista The Eagles napisał tekst do utworu, który okazał się sporym przebojem na całym świecie.

1. Lana Del Rey - Summertime Sadness

Lato jeszcze trwa, ale Lana już czuje smutek czający się w promieniach słonecznych. Boi się, że straci swoją miłość. Del Rey napisał tę popową piosenkę wraz z weteranem produkcji Rickiem Nowelsem, który ma na koncie między innymi "Heaven Is A Place On Earth" Belindy Carlisle i "White Flag" Dido. Nagranie pochodzi z jej drugiego albumu "Born To Die", wydanego w 2012 roku. Cieszyło się ono największą popularnością w Europie Wschodniej, a także w naszym kraju i z pewnością jest największym przebojem końca wakacji.