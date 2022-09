Alvaro Soler to wokalista i gitarzysta urodzony w Barcelonie, dorastał w Tokio, a obecnie mieszka i pracuje w Berlinie (jego ojciec jest Niemcem). Debiutancki album Solera "Eterno Agosto" z 2016 roku pokrył się w naszym kraju trzykrotną platyną. To z tej płyty pochodziły przeboje takie jak "El Mismo Sol", "Agosto", a przede wszystkim "Sofia", który dotarł do pierwszej pozycji na Airchart oraz zdobył status Diamentowej Płyty. Od tego czasu nagrał jeszcze dwa albumy - "Mar de colores" (2018) i "Magia" (2021)

Muzyk chętnie odwiedza Polskę. "Nie przypuszczałem, że moje piosenki mogą odnieść taki sukces. Zapadło mi bardzo w pamięć i w serce, że Polacy cenią sobie taką muzykę, dlatego chętnie tu wracamy" - opowiadał w 2018 roku.



Dzisiaj Alvaro Soler zagra na warszawskim Torwarze, a wczorajszego wieczoru dał całkiem solidny koncert w krakowskiej Tauron Arenie.

Puls jest kluczem

Od pierwszych taktów widać, że scena jest żywiołem Alvaro Solera. Ten młody chłopak z miejsca rozbujał niemały tłum w Krakowie. Zrobił to oczywiście nie sam, bo z kilkuosobowym zespołem. Były gitary, perkusja, klawisze i wszelkiej maści przeszkadzajki, które, jak nic na świecie, pasują do latynoskich rytmów. Najważniejszy był chyba ten pulsujący bas. Pim Walter i jego cztery struny prowadziły całą tę imprezę. I chociaż koncert rozpoczęła trąbka wprowadzająca nas do kawałka "Candela", to właśnie bas bardzo szybko wyszedł na pierwszy plan.

Kocham pierogi

Komu bliskie są latynoskie rytmy i reggaeton, ten nie wyszedł z Tauron Areny zawiedziony. Było tanecznie, pozytywnie i niezobowiązująco. Ten ostatni przymiotnik jest tutaj kluczowy, bo może poza nostalgicznym i zagranym akustycznie "Alma De Luz", większość koncertu odbyła się raczej w atmosferze radosnego festynu. I nie jest to przytyk. Tak ta muzyka brzmi i tak brzmieć powinna. Próżno szukać w niej czegoś innego od pełnych południowej pasji piosenek o miłości, szalonej miłości czy miłości utraconej. Taka już tej muzyki uroda.

Sam Alvaro jest przy tym świetnym wodzirejem. Lubi pogadać, trochę śmieszkuje i gawędzi. To chyba też cecha artystów o hiszpańskich korzeniach. Wspominał swoją pierwszą wizytę w Krakowie, przed sześciu laty w Teatro Cubano - scenie bądź co bądź skromniejszej niż Tauron Arena. Rzucił też kilka słów po polsku. Było "Cześć", "Kocham cię Polska" i chyba najważniejsze i najbardziej przez polskich fanów wyczekiwane - "Kocham pierogi".

Zabawa, zabawa, zabawa

Gołym okiem spostrzec można było, jak bardzo muzyka Alvaro Solera zawładnęła biciem serc jego fanów. Wszyscy - może poza mną, bo zajęty byłem uważną obserwacją sceny - podrygiwali, tańczyli, skakali i klaskali w rytm granych przez zespół piosenek "Magia" czy "Manilla". Publiczność chętnie śpiewała razem z Alvaro, co dodatkowo napędzało jego potrzebę dyrygowania. Właśnie podczas piosenki "Manilla" artysta zabawił się z publicznością. Pojawiła się oklepana, ale zawsze skuteczna gierka w "najpierw kobiety, potem faceci". Alvaro dodał do tej gry jeszcze nową grupę. Namówił bowiem do śpiewania najmłodszych fanów, których na koncert przyszło niemało. Było to wcale urocze.

Koncert Alvaro Solera w Krakowie był bardzo dobrze dostarczoną rozrywką. Nie był za długi, nic a nic patetyczny, ani też szczególny. Był całkiem miłym zwieńczeniem wrześniowego wtorku. Fani z pewnością wyszli z Tauron Areny zadowoleni, bo dostali każdy przebój od swojego idola. Niefanów na koncercie nie było, no, chyba że ja, ale ja to służbowo.

Alvaro Soler w Krakowie - setlista koncertu:

"Candela" "Loca"

"Ella"

"Magia"

"Can't Hold Us" "Manila "La libertad" "Puebla"

"A contracorriente" "En tu piel"

"Alma de luz"

"Esperándote"

"Solo para ti"

"Agosto"

"Diferente" "Déjala que baile" "El mismo sol" "La cintura"

"Sofia"