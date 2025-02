Nie żyje Andrzej "Cinek" Marcinek. Muzyk miał 44 lata

"Kto go znał, ten wie, że był gadułą przeokrutnym. Dużo się śmialiśmy, dużo dyskutowaliśmy o poważnych sprawach, dzieliliśmy się problemami, kłóciliśmy się, czasem konkretnie. Tchnął wiatr w żagle Wielkiego Lasu, gdy tego potrzebowaliśmy. Nagraliśmy z nim płytę ["List motywacyjny"], usłyszycie go też na naszej koncertówce, ostatnią rzeczą jaką nagrał była 'Wolna Ukraina' - to on zaproponował zrobienie tej piosenki. Nikt wtedy nie przypuszczał, że nic więcej nie nagra" - wspominają muzycy.