Optymizm w obliczu zmian klimatu. Björk zaskakuje wiarą w przyszłość

Björk odniosła się do swojej trasy koncertowej "Cornucopia", która trwała od 2019 do 2023 roku. Trasa, choć nie związana z konkretnym albumem, nawiązywała do tematyki płyty "Utopia" z 2017 roku. Była to produkcja o rozmachu teatralnym, a zarazem najbardziej ambitne przedsięwzięcie artystki do tej pory.