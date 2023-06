Metal Hammer Festival 2023: Zobacz zdjęcia z koncertu Crowbar w Łodzi

Jedną z zagranicznych gwiazd Metal Hammer Festival 2023 w Atlas Arenie w Łodzi był Crowbar rodem z Nowego Orleanu - sludge metalowy walec z bagien Luizjany. Liderem formacji od ponad 30 lat jest wokalista i gitarzysta Kirk Windstein. W marcu 2021 r. zespół wypuścił swój 12. album studyjny "Zero and Below". Produkcją płyty "Crowbar" (1993) zajął się wokalista Pantery Phil Anselmo, a basista tej grupy Rex Brown zagrał na albumie "Lifesblood for the Downtrodden" (2005). Muzycy Crowbar dołączyli do Pantery w Łodzi w utworze "Walk".