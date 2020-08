Zuza Jabłońska do nowej wersji animacji Disneya "Mulan". Zobacz teledysk "Wierna, odważna i prawa"

Znana z pierwszej edycji "The Voice Kids" Zuza Jabłońska wypuściła klip "Wierna, odważna i prawa", który promuje nową wersję animacji Disneya "Mulan".

Zuza Jabłońska prezentuje nowy teledysk /Universal Music Polska

Zuza Jabłońska zyskała rozgłos dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids", w której pod trenerskim okiem Barona i Tomsona doszła do ścisłego finału.

Reklama

W wydanych do tej pory singlach - "Sami", "Powiedz mi to w twarz" (ft. Siles i Jan-Rapowanie), "Spacer po linie", "Wisła", "Znasz mnie lepiej?", "Ty tylko chcesz" (gościnnie Kuba Karaś z The Dumplings, Kasia Lins i bracia Rosińscy z BeMy) i "Liczę dni" - nastolatka eksperymentuje z gatunkami.

11 września do kin trafi aktorska wersja kultowej animacji Disneya "Mulan". W polskiej wersji jedną z filmowych piosenek zaśpiewała właśnie Zuza Jabłońska.

Utwór zatytułowany "Wierna, odważna i prawa" będzie można usłyszeć m.in. na napisach końcowych filmu.

"Mulan" opowiada historię niezłomnej dziewczyny, która przywdziewa męska zbroję i staje się jednym z największych wojowników w historii swojego kraju.

Clip Zuza Jabłońska Wierna, odważna i prawa (z filmu "Mulan")

"Wzięłam udział w tym projekcie, ponieważ bohaterka Mulan to taka trochę ja. Jest waleczna i odważna, ale stoi też przed ciężkimi wyborami. Utwór mówi o tym, że mimo porażek i zawahań, zawsze po deszczu wychodzi słońce. Poza tym jest to kolejne wyzwanie i ciekawe doświadczenie. Jestem z tych, co lubią podnosić sobie poprzeczkę coraz wyżej. Czuję się również bardzo wyróżniona i zaszczycona, że zostałam zaproszona przez Disneya do zaśpiewania tego utworu" - opowiada Zuza Jabłońska.

Dodajmy, że debiutancki album Zuzy Jabłońskiej "Psycho" ukaże się 9 października.