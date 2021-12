Żora Korolyov nie żyje! Kasia Cerekwicka wstrząśnięta tragedią

Informację o śmierci Żory Korolyova potwierdziła jego partnerka życiowa, Ewelina Bator. Tancerz osierocił 10-letnią córkę.



Nie żyje Żora Korolyov

"Mój kochany! Dziękuję Ci za najpiękniejsze 5 lat wspólnego tańca. Prawdą jest, że dnia 21.12.2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię" - napisała na swym Instagramie Ewelina Bator.

"Wierzcie mi - też w to nie wierzę. Długo nie uwierzę. I na ten moment to co się stało potrzebuje ciszy..." - dodała.



Reklama

Instagram Post

W mediach społecznościowych gwiazdy i przyjaciele żegnają 34-letniego tancerza.

Wpis opublikowała także m.in. wokalistka Kasia Cerekwicka, która w parze z Żorą występowała wiosną 2007 r. w piątej edycji "Tańca z gwiazdami".

"Nie mogę w to uwierzyć...i nie chcę!" - napisała, dodając emotkę złamanego serca.

Instagram Post

"Co za straszliwy dramat to jest..." - dodała w komentarzu wokalistka Anna Karwan.

"To się nie dzieje, za chwile się obudzę i okaże się że to był tylko zły sen" - odpisała Cerekwicka.

Kim był Żora Korolyov?

Żora Korolyov to ukraiński tancerz, który zyskał w Polsce popularność dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami". Urodził się 6 października 1987 rokju w Odessie, na Ukrainie. Był synem stewardesy i zawodowego piłkarza. Ukończył Warszawską Wyższą Szkołę Zarządzania. Był też absolwentem Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy na kierunku "choreografia i taniec". Tańczył od 8. roku życia.



Trenował uczestników polskiej edycji "Tańca z gwiazdami" przez kilka edycji. Tańczył m.in. z Kasią Cerekwicką, Isis Gee, prezenterką pogody Agnieszką Cegielską, aktorkami Karoliną Gorczycą, Dominiką Gwit oraz architektką Martyną Kupczyk.



Korolyov wystąpił również w programie "Jak oni śpiewają". Miał na swym koncie także role w kilku filmach i serialach, m.in. "Kochaj i tańcz", "Niania", "Tylko miłość", "Egzamin z życia" i "Ojciec Mateusz".



Był założycielem Akademii Artystycznej "Arte" Żora Korolyov w Warszawie.