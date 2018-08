Zombie Boy nie żyje. Samobójstwo czy wypadek?

Znany z teledysków Lady Gagi ("Born This Way") i Honoraty Skarbek ("Sabotaż") model Zombie Boy zmarł na krótko przed swoimi 33. urodzinami. Jego bliscy twierdzą, że nie było to samobójstwo.

Zombie Boy 7 sierpnia skończyłby 33 lata /Tristan Fewings /Getty Images

Zombie Boy, czyli tak naprawdę Rick Genest, został znaleziony martwy w Montrealu w środę 1 sierpnia. Wiadomość do sieci podał serwis TMZ.com. Tragiczne wieści potwierdziła m.in. Lady Gaga.

Wideo Lady Gaga mocno przeżyła samobójstwo Zombie Boya (x-news, Cover Video)

Według pierwotnych ustaleń policji, śmierć Zombie Boya została wstępnie zakwalifikowana jako samobójstwo, ale wciąż trwa dochodzenie. Oficjalną datą śmierci artysty jest natomiast nie 1 a 2 sierpnia.



Model miał wyskoczyć z balkonu znajdującego się - według różnych źródeł - na trzecim lub na czwartym piętrze budynku. Bliscy z kolei twierdzą, że jego śmierć była nieszczęśliwym wypadkiem.

"Balkon, z którego wypadł, był bardzo niebezpieczny. Trzy tygodnie temu byłem z nim na tym balkonie i paliliśmy tam papierosa" - powiedział magazynowi "People" Karim Leduc, menedżer modela.

"Balkon ma bardzo małą barierkę ochronną, na której brzegu Zombie Boy często siadał, wychylając się" - dodał.

Leduc zaznaczył, że balkon, z którego wypadł Genest, nie należał do jego mieszkania. Służył do ewakuacji m.in. w przypadku pożaru.

"On nie był osobą, która mogłaby popełnić samobójstwo. Nie mógłby zrobić czegoś takiego, ponieważ był bardziej rozważny od innych" - twierdzi Leduc.

Wideo Lady Gaga przeprasza za przedwczesne określenie śmierci Zombie Boya samobójstwem (Cover Video/x-news)

Ze swoich pierwszych słów o samobójstwie wycofała się już Lady Gaga, która zaprosiła Zombie Boya do swojego teledysku "Born This Way".

"Przepraszam, jeśli powiedziałam za wcześnie [o samobójstwie], kiedy nie było świadków ani żadnych dowodów potwierdzających przyczynę jego śmierci" - napisała w niedzielę (5 sierpnia) na Tiwtterze Lady Gaga.

Zombie Boy 7 sierpnia skończyłby 33 lata.



Gdy był nastolatkiem zdiagnozowano u niego guza mózgu. W wieku 15 lat Kanadyjczyk przeszedł operację jego usunięcia. Od 16. roku życia Genest zaczął tatuować swoje ciało. W ciągu kilku lat ponad 80 procent jego ciała zostało zakryte tatuażami.



Model został odkryty dzięki swojej działalności w mediach społecznościowych przez Nicolę Formichettiego i projektanta Thierry’ego Muglera, który zaprosił go na swoje pokazy mody. W 2011 roku Zombie Boy zdobył światową sławę dzięki występowi w teledysku Gagi "Born This Way".



Clip Honorata Skarbek Sabotaż

W kolejnych miesiącach Genest został zaproszony do współpracy przez prestiżowe magazyny - pojawił się w m.in. w japońskim "Vogue", "Vanity Fair" oraz "GQ". Ponadto Zombie Boy ze względu na swój charakterystyczny i kontrowersyjny wizerunek zaczął otrzymywać propozycje reklamowe.



W 2012 roku do współpracy Zombie Boya zaprosiła Honorata Skarbek. Gwiazdor wystąpił w jej teledysku "Sabotaż". W tym samym roku Jay-Z podpisał kontrakt z modelem na promowanie ubrań firmy Roc-A-Wear.

Ponadto Zombie Boy był także aktorem oraz zajmował się tworzeniem muzyki. Kanadyjczyk wystąpił w filmie "47 roninów" u boku Keanu Reevesa.



Na polu muzycznym Zombie Boy w 2013 roku rozpoczął współpracę z KAV, czego efektem był singel "Dirty Rejects". Dwa lata później Genest stworzył duet z byłym gitarzystą grupy Rob Zombie Riggsem i pracował nad debiutanckim albumem. Do sieci trafił ich singel "Zombie Boy Medley 666".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lady Gaga Born This Way

