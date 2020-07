Zmechanizowana przemoc wg Realize (nowa płyta "Machine Violence")

Industrialni metalowcy z amerykańskiej formacji Realize nagrali drugi album.

Zespół Realize przygotował nowy album "Machine Violence" /Kiley Kennedy /materiały prasowe

Kyle Kennedy (także w Sex Prisoner), Matt Underwood (Sex Prisoner) i Matt Mutterperl (North And Languish) przygotowali nowy materiał.

Zdaniem filadelfijskiej Relapse Records, sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających miłośników przytłaczającego brzmieniem metalu industrialnego spod znaku Godflesh, Nailbomb czy Meathook Seed.

Płyta "Machine Violence" trafi do sprzedaży 25 września/ Ukaże się w wersji na CD, winylu i cyfrowo.

Tymczasem już teraz możecie sprawdzić teledysk do premierowego utworu "Disappear" Realize:

Clip REALIZE Disappear

Na albumie "Machine Violence" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Alone Against Flames"

2. "Melted Base"

3. "Ghost In The Void"

4. "Long Stare"

5. "Hypermech"

6. "Disappear"

7. "Simulated World Down"

8. "Slag Pile"

9. "Gateway Trial"

10. "Heavy Legs In The Mansion".