Zespół Sexbomba powraca z nowym materiałem. "Mamy problem"

Nowy album Sexbomby nosi tytuł "Sztuczna inteligencja kontra prawdziwa głupota", znajdzie się na nim 12 utworów, do których tekst napisał lider zespołu, Robert Szymański. "Większość kompozycji jest szybka, zwarta, krótka i melodyjna, ze spójnym przekazem, odartym ze zbędnych słów i zbędnych dźwięków. Jednak zdarzają się wycieczki i wyjątki" - czytamy w zapowiedzi.

"Zespół zdecydował się umieścić na płycie również single z ostatniego okresu działalności, nie wydane wcześniej w formie pełnowymiarowego wydawnictwa. Żeby nadać płycie odpowiednią spoistość brzmieniową zostały one nagrane jeszcze raz" - czytamy dalej.

Za brzmienie całości odpowiedzialny został Marcin Buźniak (Axis Audio), z którym Sexbomba współpracuje od czasów nagrań na płytę United Punk Orchestra. Za okładkę odpowiedzialny jest Łukasz "Pachu" Pach. Premierę zaplanowano na 17 maja.

"Mamy problem". Polski zespół śpiewa o bezdomności

"Mamy problem" to nowy singel promujący album. Data publikacji jest nieprzypadkowa, bo 14 kwietnia przypada Ogólnopolski Dzień Ludzi Bezdomnych.

"Obraz do utworu zespołu Sexbomba 'Mamy problem' nie jest zwykłym teledyskiem do kolejnej piosenki. Zwraca uwagę na poważny problem bezdomności i wykluczenia w naszym kraju. Tekst nie porusza wprost tej tematyki, ale zawiera wiele odniesień i stanowi nasz mocny głos w tej sprawie. W teledysku wystąpili twórcy i bohaterowie kanału youtubowego 'Dobry Kongo', którzy pomagają ludziom dotkniętym problemem bezdomności i są jak jedna wielka rodzina. W Polsce dzień bezdomności przypada 14 kwietnia, ale my namawiamy, żeby wspierać osoby wykluczone i bezdomne każdego dnia. Nie można zamilczać tematu i problemów tak wielu ludzi żyjących obok nas. Jeżeli możesz - pomóż" - mówi Robert Szymański.