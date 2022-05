Przypomnijmy, że zespół Daj To Głośniej zadebiutował w 2019 r. Ich pierwszy utwór "Mama ostrzegała" został jednym z największych przebojów tamtego roku.

Klip do tego nagrania zdobył do tej pory ponad 173 mln odsłon. Furorę w sieci robiły też liczne przeróbki i parodie, w tym nawet wersja pielgrzymkowa.



Ekipa z Sycowa pojawiła się m.in. jako jedna z gwiazd koncertów Roztańczony Narodowy 2019, Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie (2019, 2020) czy Festiwalu Weselnych Przebojów 2020.



Wokalistka Emilia Sanecka wzięła też udział w polskich preselekcjach do Eurowizji w programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020".

Kolejne nagrania to m.in. piosenki "Dobrze" (11 mln odsłon, posłuchaj! ), "Zwariowana noc" (20 mln), "Kochaj mnie" (7,4 mln), "Andrzej łajdaku" (17 mln), "Ochotę mam" (10 mln), "Jeszcze raz" (3,8 mln), "Wróciłeś nad ranem" (4 mln), "Uciekaj dziewczyno" (6,9 mln) i "Dlaczego tato" (2,7 mln).

Daj To Głośniej w żałobie. "Dotarła do nas smutna informacja"

Grupa poinformowała na swoim Facebooku o śmierci Jana Malczewskiego, aktora, który wystąpił w kilku teledyskach zespołu.

"Właśnie dotarła do nas smutna informacja o śmierci 'Pana Jasia'. Jan Malczewski swoim wyjątkowym usposobieniem zawsze wywoływał uśmiech na twarzach zarówno dorosłych jak i dzieci. Przekonała się o tym spora grupa aktorów/statystów obecnych na planie naszego teledysku do piosenki 'Dobrze' - napisał zespół.

"Jesteśmy pewni, że wielu z Was będzie go długo wspominać, za otwartość, niesamowite poczucie humoru i po prostu za to jakim dał się poznać. Dziękujemy za wszystko, za słowa wsparcia, ogrom sympatii i każdą rozmowę 'pod blokiem' albo w drodze 'na działki'" - czytamy dalej.

Grupa złożyła także kondolencje rodzinie.

Zdjęcie Jan Malczewski w teledysku zespołu Daj to Głośniej / YouTube / materiał zewnętrzny