"To był szalony rok. Trzech z nas zachorowało na COVID. Zostaliśmy zmuszeni do odwołania koncertów i straciliśmy duże kwoty z dochodów, które utrzymują nas i nasze rodziny. Teraz, przygotowując się do tej trasy, przyglądaliśmy się gospodarce, która po prostu nie działa i nie jest zrównoważona.(...) Po prostu nie udało nam się dopiąć budżetu na tę wycieczkę, na której stracilibyśmy, nawet jeśli wszystko poszło by tak dobrze, jak to możliwe" - czytamy w oświadczeniu, które zespół Animal Collective opublikował w mediach społecznościowych. Muzycy przeprosili też fanów, których rozczarowali swoją decyzją.

Wideo youtube

Grupa Animal Collective jest często porównywana do amerykańskiego zespołu rockowego The Beach Boys, czyli grupy wokalnej, która wykonywała oryginalne piosenki napisane przez ich współzałożyciela i lidera Briana Wilsona. Zespół wydał do tej pory 10 płyt studyjnych, ostatnią, "Painting With" w 2016 roku.