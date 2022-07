Klawiszowiec a-ha, Magne Furuholmen, który jest autorem poruszającego utworu "I'm In", mówi, iż jest to "piosenka o całkowitym zaangażowaniu i wspieraniu kogoś, kto ma problemy. Zaangażowaniu, które jest aktem wiary. Wszyscy mamy świadomość tego, jak trudno poświęcić się bezwarunkowo, jednak, gdy uda się tego dokonać, rodzi się coś wyjątkowego - miłość, przyjaźń, zmiana, samodoskonalenie, kariera, lepszy świat. Oczywiście łatwiej jest mówić niż robić, jednak wszystko zaczyna się od nastawienia i wypowiedzenia pierwszych słów. Potem przychodzi czas na ciężką pracę i uświadomienie sobie, jak wielki potencjał ma nasze zaangażowanie. Bez tego gubimy się w plątaninie myśli, zwątpieniu i strachu. Czas powiedzieć sobie: "wchodzę w to" ("I'm in").

Od światowego przełomu, jakim był w 1985 roku hit "Take On Me", Magne Furuholmen, Morten i Paul Waaktaar-Savoy niestrudzenie podążają naprzód. Przepełnione emocjami "I'm In" otwiera nowy rozdział w twórczości zespołu. "Weź wdech, po prostu oddychaj. Później przyjdą lepsze chwile" - śpiewa Morten Harket z pełnym oddaniem.

21 października ukaże się jedenasty studyjny album a-ha zatytułowany "True North", zawierający łącznie 12 utworów: autorem sześciu jest Magne, a drugie sześć to dzieła Paula. To pierwsze wydawnictwo od czasów "Cast In Steel" z 2015 roku. Zespół zdecydował się na zupełnie nowe podejście do pracy nad płytą. W listopadzie 2021 roku muzycy zaszyli się w Bodø, norweskim mieście położonym 90 km za kołem podbiegunowym. "Za każdym razem próbujemy czegoś nowego" - tłumaczy Paul.

Albumowi True North towarzyszy również film, w którym zespół ujawnia, jak wyglądała praca nad płytą. "Najpierw wpadliśmy na pomysł, aby nagrać sesję studyjną na żywo" - mówi Paul. "A potem nakręcić sesję w studiu. Zrobiła się z tego duża produkcja, w której wzięła też udział norweska orkiestra, Arctic Philharmonic".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. A-ha Cosy Prison

Wszystko to będzie można zobaczyć w filmie, który muzycy określają jako głęboko wzruszający i nieodgadniony. Magne, Morten i Paul uchwyceni w kadrze w okolicach Bodø, rozmawiają o prawdziwej północy. Pokazują w wielu wymiarach, jak wygląda tam codzienność. Film staje się narracją przepełnioną duchem nowych piosenek i tym, jak człowiek jest nierozerwalnie połączony z naturą. Reżyserem jest długoletni współpracownik a-ha Stian Andersen. "True North to list od a-ha wysłany spod koła podbiegunowego. To wiersz i nowa muzyka napisane daleko na północy Norwegii" - mówi klawiszowiec zespołu, Magne Furuholmen.

Piosenki z albumu "True North" są przesycone poczuciem związku człowieka z jego miejscem, tym gdzie jest i co nadchodzi, jego interakcji ze środowiskiem naturalnym. Tym samym muzycy a-ha pokazują skąd pochodzą i kim są. Nic dziwnego, że "True North" odkrywa najbardziej osobistą i wzruszającą stronę a-ha, eksponując ducha zespołu jak nigdy wcześniej. Równowaga między świeżym podejściem a cechami charakterystycznymi dla a-ha zostaje osiągnięta.