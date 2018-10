Zenek Martyniuk (Akcent) w filmie "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3"? ["Przez twe oczy zielone"]

Ponad 154 mln odsłon ma przebój grupy Akcent "Przez twe oczy zielone". Niewykluczone, że piosenkę w oryginalnym wykonaniu Zenka Martyniuka usłyszymy w filmie "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3".

Prawdopodobnie w 2019 r. na ekrany trafi film "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3".

"Super Express" donosi, że w obsadzie ma znaleźć się także Zenek Martyniuk, lider discopolowej grupy Akcent.

"W czasie rozmowy o filmie biograficznym Martyniuka, Zenek zdradził, że to nie jedyne, co łączy go ze światem filmu. Otóż gwiazdor disco polo dostał ciekawą propozycję. Zenek ujawnił, że dostał propozycję, by zaśpiewać w trzeciej części 'Kogla-mogla'" - podaje tabloid.

W filmie Zenek miałby zagrać samego siebie i wykonać swój przebój "Przez twe oczy zielone".

Za reżyserię trzeciej części polskiej komedii odpowiada Kordian Piwowarski, ale scenariusz po raz kolejny stworzyła Ilona Łepkowska. W główne role wcielą się: Grażyna Błęcka-Kolska, Katarzyna Łaniewska, Zdzisław Wardejn oraz Ewa Kasprzyk. Nie zabraknie również nowych twarzy, ponieważ na ekranach zobaczymy m.in.: Nikodema Rozbickiego, Aleksandrę Hamkało, Annę Muchę i Macieja Zakościelnego.