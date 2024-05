Dolly Parton to jedna z najsłynniejszych wokalistek country w Stanach Zjednoczonych. Jednak mimo ogromnej popularności mało kto wie, jak wygląda i co robi mąż gwiazdy - Carl Thomas Dean.



Para jest ze sobą od ponad 60 lat, a małżeństwem ponad 58 lat. Poznaliśmy się w 1964 roku, a dwa lata później wzięli ślub. Od tamtego czasu małżonkowie wiodą szczęśliwe życie. Dean zdecydował jednak, że nie będzie uczestniczył ze swoją żoną w działalności publicznej.



Piosenkarka wielokrotnie była pytana o swojego partnera. Dolly przyznała, że show-biznes to zdecydowanie nie jest miejsce dla jej męża. "On taki nie jest. Jest cichą, nieco wycofaną osobą i zorientował się, że jeśli kiedykolwiek trafi do tego świata, nigdy nie zazna spokoju. I ma rację" - mówiła Parton dla Entertainment Tonight.



Reklama

"Powiedział mi: nie wybrałem tego świata, wybrałem ciebie, a ty wybrałaś ten świat. Możemy prowadzić osobne życia, ale być ze sobą. I to właśnie robimy" - kontynuowała.



Mąż poszedł z Dolly Parton tylko na jedną imprezę. "Nigdy więcej mnie o to nie proś"

Nieco więcej na ten temat wiadomo również dzięki książce "Dolly" Alanny Nash. "Carl rozmawia tylko z ludźmi, których lubi" - wspominała przyjaciółka małżeństwa Lucy Adams. "Jeśli do niego przyjedziesz to z tobą porozmawia, ale jeśli nie musi tego robić, to tego nie zrobi" - komentowała.

Z tego tez powodu Dean nigdy nie udzielił wywiadu prawie żadnemu dziennikarzowi. Na rozmowę udało się go namówić tylko raz. W jej trakcie mówił gównie o tym, dlaczego nie chce udzielać się publicznie.

"Mam w tym dobry interes" - cytuje jego słowa serwis chatsheet. "Dolly ma swoją pracę, ja mam swoją. Nie planowaliśmy, że nasze życie potoczy się w ten sposób. To trochę efekt kuli śnieżnej. Jeśli pewnego dnia kandydowałbym na prezydenta, to wtedy o sobie opowiem. Ale to Dolly jest w centrum uwagi. Gdybym wyszedł z jej cienia, umniejszałbym temu, co robi. I nie mam zamiaru jej tego odbierać. Zasłużyła na to" - komentował.

"Długie małżeństwo gwiazdy może być dla wielu osób zaskoczeniem również dlatego, że para rzadko pojawiała się razem na przykład na ściankach. Carl nie znosi imprez i zdjęć, więc w trakcie kariery artystki tylko raz towarzyszył jej na czerwonym dywanie. (...) Dean dzielnie zniósł zamieszanie i tłum fotoreporterów, jednak od razu po wyjściu zaczął zdejmować krawat. ‘Powiedział: 'Nigdy więcej nie proś mnie o pójście na kolejną z tych cholernych imprez, bo nie wybieram się'. Nigdy nie prosiłam i nigdy nie poszedł’" - przytaczała historię Dolly i jej męża Anna Nowaczyk.

Zdjęcie Dolly Parton / Michael Ochs Archives / Getty Images

Jedną z nielicznych osób z mediów, które miały okazję rozmawiać z mężem wokalistki, była Alanna Nash. Kobieta spotkała się z Parton w ramach promocji jej osoby w "Country Music Magazine". Wtedy miał dać jasno do zrozumienia, że nie chce udzielać wywiadu.

"Dolly wyszła po niego na zewnątrz, a ja z niecierpliwością czekałam. W końcu usłyszałam, że nie chce udzielać wywiadu. Mimo to Dolly wprowadziła go do pokoju. Wyglądał na nieśmiałego i zmieszanego z powodu mojej obecności. Mimo to - po krótkim wahaniu - uścisnął mi dłoń" - wspominała, dodając, że z kolejnymi wizytami w domu Parton, Dean przyjmował ją coraz przychylniej i był wobec niej bardziej otwarty.

Media o problemach męża Dolly Parton

Warto dodać, że pod koniec 2023 roku amerykańskie media donosiły o poważnych problemach zdrowotnych Carla Thomasa. 81-letni mąż wokalistki miał być chory na alzheimera. Parton z tego też powodu miała zawiesić karierę.

"Dolly koncertuje od dawna, ale ponieważ zdrowie jej męża ma pierwszeństwo, zdecydowała się wycofać ze swoich planów i skupić na tym, co dla niej jest najważniejsze - rodzinie" - podało źródło "National Enquirer".