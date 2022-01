Mick Jagger w tym roku skończy 79 lat. Nie wydaje się jednak być zbytnio przejęty metryką, a raczej planowaniem, gdzie w najbliższym czasie zagra jego zespół The Rolling Stones. W 2022 roku grupa obchodzi 60-lecie.

Pomimo żałoby po śmierci Charliego Wattsa w 2021 roku, grupa wyruszyła w odkładaną od dwóch lat trasę po USA. Już teraz zapowiada się, że Stonesi planują powrót do Europy w 2022 roku, by celebrować sześćdziesiąt lat na scenie. Mick Jagger podczas podróży między miastami korzystał z odkrywania popularnych w okolicy miejsc. Muzycy, którzy jeżdżą na trasie między miastami, zwykle nie chcą pokazywać swojej codzienności - wielkousty Stones stanowi wyjątek. Przygotowaliśmy przegląd najlepszych postów Jaggera z jego wojaży.



W 2021 roku Instagram podbiły osobiste zdjęcia Jaggera, który pozował w miejscach, które odwiedził ze Stonesami. Raz podziękował miastu Pittsburgh za "wspaniałą zabawę", a zamiast tego oznaczył Nashville.

Jagger postawił na odpoczynek - najlepiej czuje się na łonie natury i oceanicznych plażach.



Podczas tego samego spaceru pozował również w lesie. Jagger nie stroni od picia piwa w małych, lokalnych barach, a także pozowania w najdziwniejszych pozach.



Na jednym ze zdjęć muzyk zapozował z Ronniem Woodem, gitarzystą Stonesów. Pochodzi ono z imprezy halloweenowej.



W rozmowie z Washington Post muzyk wyznał: "Nie robię tego tylko po to, by tylko robić zdjęcia na Instagramie. Robię to, aby wyjść, ponieważ nie chcę utknąć w pokoju hotelowym oglądając telewizję. Ale to na pewno daje trochę śmiechu. [Myślę - przyp. red.] Och, to będzie dobry obraz, to jest przezabawne. Nie publikuję ich wszystkich. Niektóre z nich są zbyt dziwne. Ale widzisz dziwne rzeczy, spotykasz ludzi i witasz się z nimi" - powiedział o tworzeniu zdjęć Mick Jagger.

Jak powstają zdjęcia? Jagger na swoje wypady zabiera jednego lub dwóch ochroniarzy i planuje z wyprzedzeniem, co chce zobaczyć w każdym mieście. Często są to spacery na łonie natury, których koledzy z zespołu za bardzo nie lubią. "Po prostu staram się poczuć klimat tego miejsca" - mówi.

"To jest po prostu dla mnie jak pamiętnik. Miejsca, w których byłeś. Bycie w trasie koncertowej to dość miejska rzecz, więc miło jest wyjść na łono natury i spojrzeć z innej perspektywy, kiedy jedziesz do takich miejsc. To jest dzikość. Poszedłem na kilka długich wędrówek w niektórych z tych innych miejsc, gdzie nie robiłem żadnych zdjęć" - wyznał miłośnik natury Jagger.