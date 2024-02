Zapadła decyzja w sprawie skazanego gwiazdora. "Stanowi zagrożenie"

Paul Gadd (tak brzmi prawdziwe nazwisko Gary'ego Glittera - posłuchaj! ) w 2015 r. trafił do więzienia, gdy skazano go na 16 lat pozbawienia wolności za wykorzystywanie dziewczynek w wieku 12-14 lat (do przestępstw miało dochodzić w drugiej połowie lat 70.). W lutym 2023 r. po odbyciu połowy kary został przedterminowo wypuszczony na wolność, ale ponownie trafił za kratki po 38 dniach. Od tego czasu ponownie przebywa w więzieniu.

Reklama

79-letni prekursor glam rocka złożył wniosek w sprawie zwolnienia warunkowego. Teraz komisja na niejawnym posiedzeniu podjęła w tej sprawie decyzję - Gary Glitter pozostanie za kratami.

"Wszystko, co wiemy o Gaddzie/Glitterze, wskazuje, że stanowi on zagrożenie dla dzieci i nigdy nie okazał skruchy" - przekazał prawnik Richard Scorer, reprezentujący jedną z ofiar wokalisty.

"Na podstawie materiału dowodowego stwierdzono, że w chwili popełnienia przestępstwa i w okresie zwolnienia pan Gadd przejawiał zainteresowania seksualne nieletnimi dziewczętami" - głosi oświadczenie komisji, która podkreśliła, że Glitter w więzieniu nie brał udziału w programach resocjalizacyjnych.



Gary Glitter i jego problemy z prawem

Jego konflikty z prawem zaczęły się już w latach 90. W 1997 roku po zgłoszeniu pracownika serwisu komputerowego, wyszło na jaw, że piosenkarz jest posiadaczem bogatej kolekcji zdjęć z pornografią dziecięcą. Zaalarmowana policja aresztowała piosenkarza, który w 1999 roku został skazany na cztery miesiące więzienia. Po wyjściu na wolność muzyk najpierw znalazł schronienie na Kubie, następnie przeniósł się do Kambodży, z której w 2002 roku został wydalony za namawianie nieletnich do stosunków seksualnych. W 2006 roku w Wietnamie usłyszał wyrok trzech lat pozbawienia wolności za pedofilię, wyszedł na wolność po odbyciu dwóch i pół roku kary.

Gary Glitter - kim jest?

Wokalista największe sukcesy święcił w latach 70. XX wieku. W sumie w Top 10 brytyjskiej listy przebojów umieścił 13 utworów - na sam szczyt dotarły "I'm Leader of the Gang (I Am)", "I Love You Love Me Love" i "Always Yours". Muzyk próbował powrócić na scenę po pierwszym skandalu obyczajowym. W 2001 roku wydał płytę "On".