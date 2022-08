Young Leosia przez ostatnie tygodnie koncertowała po całej Polsce, była też jedną z gwiazd Open'er Festival w Gdyni i Kraków Live Festival. Teraz gwiazda młodego pokolenia zapowiedziała przerwę od występów. "Dziękuję za takie piękne pożegnanie" - napisała.

"Kraków, Jastarnia, dziękuję za takie piękne pożegnanie sezonu festiwalowego. Warszawa, widzimy się 2 września i tym samym zamykamy sezon koncertowy na lato!" - ogłosiła 24-latka w instagramowej relacji.

Przerwę od występów zamierza poświęcić na nagrywanie nowego albumu. Raperka zapowiedziała, że wróci do koncertowania, dopiero gdy ukaże się jej nowa płyta. Kiedy to się stanie? Young Leosia jeszcze tego nie ujawniła. "Materiał jest w drodze" - zapowiedziała tylko.

Kim jest Young Leosia?

Sara Sudoł, bo tak naprawdę nazywa się Young Leosia, urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. Piosenkarka, raperka, autorka tekstów, realizatorka dźwięku i DJ. Jest członkinią grupy Internaziomale.

Swoją karierę zaczęła jako didżejka, grając w klubach w całej Polsce. Jej pierwszy singel, "Wyspy" ( sprawdź! ), ukazał się w sierpniu 2020 roku. Pierwszym sukcesem natomiast była piosenka "Zakochałam się, ale zryłeś" nagrana we współpracy z B24.

W październiku 2020 roku wydała singel "Ulala" ( zobacz klip! ) z Żabsonem, Beteo i Boruccim. To on odniósł duży sukces w streamingu, przez co raperka stała się rozpoznawalna.

Największą popularność zyskała jednak w 2021 roku, wraz z wydaniem singla "Szklanki". Do utworu powstał teledysk, który zanotował ponad 37 mln odsłon. Piosenka dostała się na szczyt polskiej listy Apple Music oraz Spotify. Jej płyta "Hulanki" uzyskała status platynowej płyty.

We wrześniu 2021 r. wypuściła debiutancką EP-kę "Hulanki", która uzyskała status platynowej płyty (ponad 30 tys. egzemplarzy). W utworze "Jungle Girl" wsparł ją Żabson, a w nagraniu "Stonerki" towarzyszy jej Oliwka Brazil.



