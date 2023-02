Położony przy West 72nd Street ekskluzywny budynek Dakota mógł budzić w niej mieszane uczucia. Z jednej strony spędziła w nim szczęśliwe chwile u boku Johna Lennona, ale z drugiej strony to właśnie przed wejściem do tego apartamentowca 8 grudnia 1980 roku został zastrzelony jej mąż. Mimo to Yoko Ono nie wyprowadziła się z mieszkania w budynku Dakota. Aż do teraz.

Jak donosi "New York Post", wdowa po legendarnym muzyku The Beatles opuściła Nowy Jork i mieszka na rozległej farmie w pobliżu miasta Franklin w Appalachach. Ono i Lennon kupili tę posiadłość w 1978 roku, by uciekać od miejskiego życia i hodować krowy rasy Holstein.

Yoko Ono wyniosła się z Nowego Jorku. Mieszka na farmie

Według anonimowych informatorów "New York Post" Ono zamieszkała na farmie podczas pandemii koronawirusa. Jak wielu ludzi, którzy mają nieruchomości za miastem, chciała tam przeczekać kolejne lockdowny, licząc na to, że w otoczeniu przyrody łatwiej będzie znieść ograniczenia i uniknąć zakażenia. Ale choć pandemia minęła, Yoko Ono nie zamierza wracać do swojego mieszkania w Nowym Jorku. Według doniesień gazety postanowiła na zawsze zostać na farmie.