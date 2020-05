Wznowienie debiutu Sparagmos

Po blisko 30 latach światło dzienne ujrzy reedycja "Invitation From Host Of Wrath", pierwszej płyty warszawskiej grupy Sparagmos.

Płyta "Invitation From Host Of Wrath" grupy Sparagmos pierwotnie była wydana na kasecie /Oficjalna strona zespołu

Wytwórnia Selfmadegod Records zapowiedziała wznowienie debiutanckiego albumu Sparagmos, wydanego pierwotnie w 1992 roku na kasecie.

"Invitation From Host Of Wrath" to potężny i ciężki death metal z thrashmetalowymi wpływami. Typowe metalowe patenty o surowym i brutalnym brzmieniu naszpikowane są tu gęstymi zagrywkami perkusji, mnóstwem pokręconych riffów, dysonansów i zmian tempa, ukazując wielką wyobraźnię muzyków.

Przypomnijmy, że Sparagmos powstał w 1988 roku z inicjatywy Sebastiana Zusina oraz Łukasza Myszkowskiego (później Antigama), a rozwiązał się w roku 2002.



Sparagmos koncertował z wieloma znakomitymi zespołami, w tym z Cynic, Death, Sepulturą, Master, Paradise Lost, Entombed, Samael, Vaderem, Morbid Angel, Cannibal Corpse, Napalm Death i Pro-Pain. W 1994 roku warszawska grupa została uznana przez amerykański magazyn "Spin" za najciekawszy polski zespół metalowy, obok Vadera i Violent Dirge.

Wznowienie "Invitation From Host Of Wrath" wzbogaci "Mortal Organic Remains...", pierwsza demówka Sparagmos z 1990 roku. Całość dostępna będzie w wersji CD już 29 maja.



Utwór "Execrable Visitors" z debiutanckiej płyty Sparagmos możecie sobie przypomnieć poniżej: