Jan Górka został zwycięzcą 14. edycji "The Voice of Poland", pokonując w finale Antoniego Zimnala, Becky Sangolo i Maję Walentynowicz.



Triumfator programu to student inżynierii kwantowej na Politechnice Wrocławskiej, a w wolnym czasie jest muzykiem-samoukiem. Jak sam przyznał, ma napisane już do szuflady aż 400 piosenek. "Te piosenki zawsze jakoś przy mnie były. (...) Poza tym muzyka ma jakąś relację z matematyką i fizyką" - mówił w "Pytaniu na śniadanie" Górka.

Co dalej ze studiami Jana Górki? Wokalista zabrał głos

Temat porzucenia studiów przez wokalistę pojawił się już przed finałem "The Voice of Poland". Wtedy to prowadzący "Pytania na śniadanie" pytali go, jakie ma plany. Sama Lanberry przyznała w tamtym czasie, że branża muzyczna nie może stracić takiego artysty.



"Myślę, że świat inżynierii kwantowej będzie musiał poczekać, bo świat muzyki potrzebuje takich wrażliwców, niczego nie udają i są sobą" - dodawała Lanberry. Wtedy Górka nie komentował jeszcze, co chce zrobić ze swoimi studiami.



Nieco więcej dowiedzieliśmy się podczas samego finału, który Górka ostatecznie wygrał. Wokalista w materiale wyemitowanym podczas odcinka mówił: "Fajnie by było wygrać. Bo ze studiami to może być ciężko wrócić po takim czasie. Choć postaram się, panie rektorze proszę mnie nie skreślać jeszcze, postaram się zrobić, co w mojej mocy".

Już po finale w TVP mówił natomiast: "Studiuję inżynierię kwantową, ale raczej w tą muzykę idę".



"Mam rozmowę z rektorem". Jan Górka zdradza szczegóły, co z jego edukacją

Już na chłodno podczas ostatniej transmisji na żywo na Instagramie, gdzie towarzyszyła mu Lanberry, wokalista pytany przez fanów przyznał, że na razie sam nie wie, na czym stoi, jeśli chodzi o studia.



"Nie wiem. Mam jakąś rozmowę z rektorem w przyszłym tygodniu. No i zobaczymy. Ja jeszcze nie wiem, co się będzie działo. Ale raczej bym chciał coś z muzyką robić. Czy będzie to możliwe ze studiami, to zobaczymy" - komentował, dodając, że nie ma "super parcia", na skończenie fizyki kwantowej.