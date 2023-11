Przypomnijmy, że nowy film o Supermanie - "Superman: Legacy" - trafi do kin w lipcu 2025 roku. Produkcja Jamesa Gunna (który jest też współzarządzającym DC Studios) będzie nowym otwarciem DC Universum.

Reżyser znany z nakręcenia trylogii "Strażników Galaktyki" ujawnił już kilka głównych nazwisk, które znajdą się w obsadzie. Supermana zagra David Corenswet, natomiast Lois Lane Rachel Brosnahan (znana ze "Wspaniałej pani Maisel").



W roli złoczyńców w filmie wystąpią: Nicolas Hoult (zagra Lexa Luthora) oraz María Gabriela de Faría (przypadnie je postać The Engineer). Do obsady dołączyła również Sara Sampaio. Portugalska modelka wcieli się w postać Eve Teschmacher, komiksowej asystentki i kochanki Lexa Luthora.

Madison Beer o krok od roli w nowym "Supermanie"?

Jak się okazuje prawdopodobnie o rolę Teschmacher starała się też wokalistka i gwiazda social mediów - Madison Beer . Wokalistka pochwaliła się w sieci, że pojawiła się na castingu do filmu DC, jednak nie ujawniła wielu szczegółów.

"To mogło dotyczyć nowego Supermana. Przepraszam, jeśli nie zostało to jeszcze ogłoszone. Niestety, nie dostałam tej roli" - komentowała dla fanów.

"Nie podano mi zbyt wielu szczegółów, zwłaszcza na tak ogromny film. Zachowują poufność postaci. Właściwie nie wiem nawet, do jakiej roli byłam przesłuchiwana" - mówiła. Jej fani szybko wychwycili, że wygląd piosenkarki pasuje właśnie do postaci Teschmacher. Sama Beer jest też podobna do Sampaio, która ostatecznie dostała rolę, co mogło oznaczać, że startowały w tym samym castingu.



Zdjęcie Madison Beer / David Livingston / Getty Images

Kim jest Madison Beer? W 2024 roku wystąpi w Polsce

Madison Beer to 24-letnia wokalistka, modelka i gwiazda mediów społecznościowych (na Instagramie obserwuje ją ponad 37 milionów użytkowników). Piosenkarka ma polskie korzenie.

"Wiem tylko, że jestem Polką [...]. Moi rodzice są Polakami, ale mój tata ma również niemieckie i rosyjskie korzenie... Oboje są jednak Polakami" - powiedziała w wywiadzie, którego udzieliła Piotrowi Grabarczykowi.

Na początku 2012 roku, Madison zaczęła wrzucać covery popularnych piosenek na Youtube. Zdobyła w ten sposób uwagę Justina Biebera, który podzielił się jej wykonaniem "At Last" Etty James na swoim Twitterze. Nagranie błyskawicznie zdobyło popularność w internecie i wkrótce zapewniło Madison kontrakt z wytwórnią płytową.

Madison Beer osiągnęła bezprecedensowy sukces jako niezależna artystka. Jej pierwsza EP-ka "As She Pleases", wydana w 2018 roku, zdołała zgromadzić ponad 700 milionów odtworzeń. Piosenkarka zagościła z nią w TOP5 na iTunes w 18 krajach. Madison zyskała uznanie magazynów takich jak "Time", "Complex", "NME", "The Guardian" oraz "Billboard". W 2019 roku Madison podpisała nowy kontrakt z Epic Records.

Debiutancki album Madison Beer "Life Support" trafił do sprzedaży w lutym 2021 roku. Promowały go single: "Selfish" (zobacz!), "Dear Society" (posłuchaj!), "Good In Goodbye" (zobacz!), "Baby" (zobacz!), "Boyshit" oraz "Stained Glass".

We wrześniu 2023 roku ukazała się jej druga płyta "Silence Between Songs", na którą napisała i współ-wyprodukowała wszystkie piosenki. Wydawnictwo opisane jako "psychodeliczny dream pop zainspirowany rockiem" (Variety), na którym znajdują się "powalające szczerze ballady" (NPR, zawiera uwielbianą przez fanów piosenkę "Reckless" (400 milionów odtworzeń), hymn lata "Home To Another One" oraz filmowe "Spinnin".

5 marca 2024 roku Beer po raz pierwszy wystąpi w Polsce. Jej koncert odbędzie się w warszawskiej Progresji.