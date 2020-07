Wyciekło stare nagranie Zenka Martyniuka. Fani rozbawieni

Zenek Martyniuk jest obecnie ikoną muzyki disco polo. Jego nazwisko znane jest prawdopodobnie w całej Polsce. W sieci pojawiło się jego stare nagranie.

Zenek Martyniuk do jednej z reklam przerobił tekst swojego przeboju "Przez twe oczy zielone".

Lider i wokalista discopolowej grupy Akcent w ten sposób zareklamował jedną z sieci ze sprzętem RTV.



W ramach kampanii "Lato z Zenkiem" wokalista będzie reklamował różne promocje dostępne w sieci sklepów. W pierwszym spocie zachęca do zakupów, wykonując piosenkę na melodię swojego hitu "Przez twe oczy zielone".



"A ja na to jak na lato / Z tatą, mamą, szwagrem, wujem / Rabat duży to nie wszystko / Bo przyjemniej się kupuje" - śpiewa Zenek Martyniuk.



Teraz w sieci pojawiło się nagranie z 2015 roku, na którym Martyniuk reklamuje kulki zanętowe na ryby. "Cześć, polecam kulki na wielkie karpie. Zenek Martyniuk" - wyrecytował do kamery król disco polo.

Internauci żywo zareagowali na ponownie odkryty filmik. "Boję się lodówkę otworzyć, by mi Martyniuk nie wyskoczył" - żartowali.