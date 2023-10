Wybory 2023. Wojciech Mann skomentował wynik. "Szansa na normalność"

Wojciech Mann niejednokrotnie krytykował działania partii rządzącej. W mediach społecznościowych cieszy się, że - według wstępnych wyników - w Polsce dojdzie do zmiany władzy. Choć głosy nadal są liczone, to dziennikarz wyraża "nadzieję na normalność".

"To wspaniałe. Przygnębiające jest zaś to, że ponad jedna trzecia głosujących chce, by rządzili nimi ci, którzy nimi gardzą, okłamują, okradają, i chcą wyprowadzić z Europy" - napisał Mann.

Wojciech Mann - kim jest?

Dziennikarz muzyczny, pedagog, tłumacz, autor, prezenter, aktor, konferansjer, lektor, krzewiciel rock and rolla i miłośnik bluesa. Przygodę z radiem zaczął w wieku 17 lat.



"To moje życie muzyką było dość pasożytnicze, ponieważ sam jej nie tworzyłem. Przeszedłem zaledwie drogę od słuchania i gapienia się do przekazywania tego, co lubię, innym. Po drodze poznałem wiele sekretów świata rozrywki, rozmawiałem ze znanymi i nieznanymi jego mieszkańcami, nauczyłem się wielu potrzebnych i zupełnie niepotrzebnych rzeczy, ale, co najważniejsze, nigdy nie poczułem znużenia ani przesytu" - pisał Wojciech Mann o swojej dziennikarskiej pracy.

Przez ponad pół wieku był związany z radiową Trójką - ze stacją pożegnał się w 2020 roku w geście solidarności z Anną Gacek. Jest współtwórcą Radia Nowy Świat, w którym prowadzi obecnie audycje "Manniak po omacku", "Muzoleum" i "Poranna Manna".

Wśród licznych wyróżnień ma w dorobku m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", pięć Wiktorów, Telekamerę i tytuł Mistrza Mowy Polskiej.