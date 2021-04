Wpadka w "Dzień Dobry TVN"? Czym podpadły internautom młode wokalistki?

Znane z "The Voice Kids" Carla Fernandes i Natalia Zastępy zostały "Dzień Dobry TVN" poddane szybkiemu testowi wiedzy. Ich odpowiedzi nie przypadły do gustu internautom.

Natalia Zastępa według internautów powinna wziąć się do nauki przed maturą /Tadeusz Wypych / Reporter

Natalia Zastępa to tegoroczna maturzystka. "Nerwów i gęsiej skórki jeszcze nie ma" - mówiła w programie. Inną sytuację ma natomiast Carla Fernandes, która miała w tym roku zdawać maturę międzynarodową. Ta jednak została odwołana.

"Mój wynik z matury będzie składową ocen końcowych i oceny z pracy, którą musiałam napisać z każdego przedmiotu" - wytłumaczyła.



W studiu "DDTVN" dla obu wokalistek przygotowano test wiedzy ogólnej, za który odpowiadał Adam Drzewicki z kanału "Matura to bzdura".



Piosenkarki miały rozpoznać Adama Mickiewicza i Stanisława Augusta Poniatowskiego, odpowiedzieć, co składa się na trylogię Henryka Sienkiewicza, podać wynik działania matematycznego oraz rozpoznać flagę Francji.

Nastolatki początkowo przed kamerami odpowiadały niechętnie, ale z lekkim wsparciem na większość pytań udzieliły odpowiedzi. Pomyliła się Zastępa, która nie potrafiła wymienić dzieł z trylogii Sienkiewicza.

Jednak niektórzy internauci zareagowali dość mocno na to, co widzieli.

"Mam nadzieję, że dziewczęta zamiast śpiewać przed maturą, to poświęcą ten czas na szybką powtórkę, bo to, co zaprezentowały, to raczej zabawne nie było", "Mimo że to zapewne ustawka, to przykry jest elementarny brak wiedzy...", "Jeśli to nie było udawane, to nie wiem, czy śmiać się, czy płakać" - to niektóre z komentarzy.



Jeden z internautów polecił Natalii Zastępie brać się do nauki. Ta szybko mu odpowiedziała.

"Dziękuję bardzo za troskę! Proszę się jednak nie martwić o moje wykształcenie, ja po próbnych maturach nie mam czym się martwić. Zalecam trochę więcej empatii do drugiego człowieka. Wszystkiego dobrego!" - ripostowała.