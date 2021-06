Wormwitch zarejestrowali trzeci album. Kiedy premiera "Wolf Hex"?

Kanadyjczycy z Wormwitch mają już za sobą nagrania nowego longplaya.

Zespół Wormwitch przygotował nowy materiał /Avrinder Dhillon /materiały prasowe

Reklama

"Wolf Hex", trzecia płyta blackmetalowego kwartetu z Kolumbii Brytyjskiej, powstała w należącym do zespołu studiu w Vancouverze, skąd pochodzi Wormwitch.

Reklama

W proces ten zaangażowany był także inżynier dźwięku Tim Creviston. Masteringiem zajął się amerykański fachowiec Brad Boatright.

Autorem okładki jest Robin Harris, grający na basie wokalista Wormwitch.

Nowy album Kanadyjczyków trafi na rynek 27 sierpnia nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records.

Z opublikowanym właśnie, nowym utworem "Abracadabra" Wormwitch możecie się zapoznać poniżej:

Clip Wormwitch Abracadabra

Oto program albumu "Wolf Hex":



1. "Lunar Maniac"

2. "Canadian Denim Mountain Attack"

3. "The Wolves Of Ossory"

4. "Hammer Of The Underworld"

5. "The Crimson Proof"

6. "Abracadabra"

7. "Leering Crystal Effigies"

8. "Grail"

9. "Teeth Of The Dawn"

10. "Hit The Lights".