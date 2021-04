Wormlight przed premierą płyty "Nightmother"

Melodyjni blackmetalowcy ze szwedzkiego Wormlight szykują się do premiery drugiego albumu.

Grupa Wormlight szykuje się do premiery nowej płyty /materiały prasowe

"Nightmother", nową płytę muzyków z Umeå, szwedzkiej wylęgarni talentów (m.in. Meshuggah, Refused, Cult Of Luna), zmiksowano i poddano masteringowi w studiu EAP pod okiem Ronniego Björnströma.

Okładkę zaprojektowało niemieckie Drowned Orange.

Drugi album Szwedów wyda rodzima Black Lion Records. Materiał dostępny będzie w edycji CD oraz w wersji cyfrowej. Premiera odbędzie się 7 maja.

Dodajmy, że Wormlight nawiązują w swej twórczości, a właściwie czerpią pełnymi garściami z kanonicznych dokonań swoich rodaków z Dissection, Sacramentum, Naglfar czy Unanimated.

Potwierdzeniem tego nich będzie "Hounds Of Apophrades", nowy utwór Wormlight, którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo Wormlight - Hounds of Apophrades (Track Premiere)

Na płycie "Nightmother" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Nightmother"

2. "The Whispering Night"

3. "Blood, Wine And Spirits"

4. "Hounds Of Apophrades"

5. "Voidspawn"

6. "Fateweaver"

7. "Aeon Of The Wolves"

8. "The Deadlight Descent"

9. "By Empty Cradles".