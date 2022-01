Wolf: Sprawdź singel "Dust" z nowego albumu "Shadowland"

Utwór "Dust" znajdzie się na "Shadowland", dziewiątym albumie Wolf, którego premierę zaplanowano na 1 kwietnia.

Materiał dostępny będzie w czterech edycjach winylowych (z plakatem), w wersji CD (digipack) oraz drogą elektroniczną.

"To utwór otwierający nasz nowy album 'Shadowland'. Klasyczny, szybki metal Wolf, ciężki i melodyjny" - o singlu "Dust" powiedział Niklas Stalvind, grający na gitarze wokalista kwartetu z Örebro.

Do kompozycji "Dust" powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Wolf Dust

Oto lista utworów albumu "Shadowland":

1. "Dust"

2. "Visions For The Blind"

3. "The Time Machine"

4. "Evil Lives"

5. "Seek The Silence"

6. "Shadowland"

7. "The Ill-Fated Mr. Mordrake"

8. "Rasputin"

9. "Exit Sign"

10. "Into The Black Hole"

11. "Trial By Fire" (bonus)

12. "In The Twilight Zone" (bonus).