Cleo , a właściwie Joanna Klepko, która 25 czerwca skończyła 40 lat, początkowo nie myślała o karierze muzycznej. Przyszła wokalistka skończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł magistra inżyniera architekta krajobrazu. Po obronie pracowała w Warszawie jako ekspert od projektowania ogrodów przydomowych i zieleni towarzyszącej budynkom użyteczności publicznej.



Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na praktykach w paryskiej pracowni Landor, gdzie pod okiem uznanych architektów Nicolasa Wozniaka i Jean Paula Lehfelda wykonywała projekty zagospodarowania otoczenia dla sieci hoteli Tangram. Cleo szczyci się ponadto renomą specjalistki od grafiki komputerowej oraz rysunku odręcznego.

W pewnym momencie Cleo zdecydowała się jednak skierować swoją karierę w całkowicie inną stronę i postanowiła spróbować sił w muzyce. Należała do chóru gospel Soul Connection oraz założyła zespół Dwie Asie. Zjawiła się też " X Factorze ", gdzie ostatecznie nie dano jej szansy.



Cleo w "X Factorze". Wojewódzki i reszta jury nie mieli litości

Cleo w talent show TVN-u wystąpiła w 2011 roku. W jury "X Factora" w tamtym czasie zasiadali Kuba Wojewódzki , Czesław Mozil oraz Maja Sablewska. Przyszła gwiazda polskiej piosenki w tamtym czasie nie oczarowała jednak nikogo z oceniających.



Uczestniczka programu wykonała piosenkę "Proud Mary" Tiny Turner i spotkała się ze zdecydowaną krytyką.

"To nie jest łatwa piosenka, ale start był fatalny" - mówił Czesław Mozil. "Jesteś dosyć przeciętna. My szukamy kogoś, kto będzie odpaloną rakietą" - dodał Kuba Wojewódzki.

"Mam bardzo duże wyobrażenie na temat twojego występu, a okazuje się nagle, że ty się dusisz w tej piosence" - stwierdziła Maja Sablewska. Jurorzy nie byli też przekonani co do samego pseudonimu artystki.



Jak Cleo ocenia występ w "X Factorze"?

Kariera wokalistki rozwinęła się dopiero po rozpoczęciu współpracy z Donatanem, z którym nagrała wielki przebój "My Słowianie", a następnie pojechała na Eurowizję w 2014 roku. Od tamtego czasu Cleo stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce z wieloma przebojami na koncie ("Za krokiem krok", "Łowcy gwiazd", "Brać", "Dom"). Niedawno piosenkarka zapowiedziała kolejny album.



W ostatnich latach Cleo wspomaga również młode talenty w "The Voice Kids". Tym, którzy odpadli podczas przesłuchań w ciemno, przypomina swoją historię, kiedy to sama pożegnała się z talent show błyskawicznie, ale i tak udało się jej zrobić karierę.

Po latach pytana o to, czy ma żal m.in. do Kuby Wojewódzkiego, o to, jak ją potraktował, Cleo szczerze przyznała, że oglądając własny występ z tamtego czasu, sama nie dałaby sobie szansy.



"Widziałam po jakimś czasie to nagranie i widać na pierwszy rzut oka, że ja jestem tam bardzo nieśmiała i przytłoczona tym całym klimatem tego programu. Ja siebie też bym nie przyjęła. Po prostu była tam dziewczynka, która była jeszcze nie gotowa. W tamtym czasie nie miałam żadnego mentora, który by mnie ochronił jakimś skrzydłem. Sama musiałam o wszystko walczyć" - mówiła w rozmowie z radiem Eska.