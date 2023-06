Cleo , a właściwie Joanna Klepko, od lat znana jest nie tylko ze swojego mocnego głosu i przebojów, ale również wizerunku. Nieodłącznym elementem jej stylu jest charakterystyczny warkocz.

Teraz wokalistka prezentuje teledysk do piosenki "Karminowe usta" .

"Gdybym mogła nadać kolor najgorętszym uczuciom i emocjom byłby to kolor karminowy. 'Karminowe usta' to pełna żaru opowieść o uczuciach towarzyszących ludziom podczas świętowania Nocy Kupały. Utwór i teledysk inspirowany muzyką ludową i melodiami polskimi, ukraińskimi i białoruskimi przeniosą was w magiczny świat dawnych rytuałów. Zabieram was do tańca uwalniającego wszystkie zmysły na powitanie lata. Dajcie się ponieść muzyce, która drzemie w nas od pokoleń" - zachęca Cleo.

Clip Cleo Karminowe Usta

Autorami piosenki "Karminowe usta" są Cleo (tekst) i Donatan (muzyka, produkcja). Za teledysk nakręcony w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odpowiada Michał Konrad.

39-letnia obecnie wokalistka, autorka tekstów, producentka muzyczna i trenerka "The Voice Kids" zapowiedziała nowy etap w swojej karierze. Planuje zdążyć z nową płytą do końca tego roku.



