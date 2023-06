75-letni Wojciech Mann w ubiegłym tygodniu pojawił się na premierze książki o Korze. Legendarna, uwielbiana przez Polaków wokalistka zmarła 28 lipca 2018 roku, a właśnie pojawiła się na jej temat nowa publikacja autorstwa Katarzyny Kubisowskiej - "Się żyje".

Nowa pozycja jest intymnym portretem wielkiej gwiazdy na podstawie relacji najbliższych Korze osób.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kora (1951-2018) Interia.tv

Wojciech Mann o swoim stanie zdrowia. Co mu dolega?

Na premierze nie zabrakło jej bliskich przyjaciół, a także Wojciecha Manna. To tam fotoreporterzy przyłapali go podpierającego się balkonikiem.

Zdjęcie Wojciech Mann podpierając się balkonikiem z uśmiechem rozdawał autografy / Podlewski / AKPA

Rzadko pokazujący się publicznie dziennikarz skomentował teraz stan swojego zdrowia. Jak wyznał obserwatorom na Facebooku, ma uszkodzoną nogę, dlatego korzysta z "podpórki". W charakterystycznym dla siebie stylu zażartował także, że tańcząc mambo nie jest to już "to, co niegdyś".

Reklama

"Ostatnio dość często spotykam się z pytaniami czy żyję. Być może spowodowane one są faktem, że widziano mnie chodzącego z podpórką. Rzeczywiście, uszkodziłem sobie jakieś potrzebne do chodzenia kawałki nogi. Wydaje mi się jednak, że od takiej kontuzji do zgonu jest jeszcze pewien dystans. Niemniej uprzedzam wszystkie chcące ze mną zadzierzgnąć rozrywkowe stosunki osoby, że obecnie przeze mnie wykonywane mambo, to już nie to, co niegdyś" - pisze 75-latek.

Słynnego prezentera, który 55 lat przepracował w PR3, od 3 lat możemy usłyszeć na falach Radia Nowy Świat, którego jest współzałożycielem.