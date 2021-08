Pod koniec 2020 roku pojawiły się zdjęcia, na których widać było, że wokalista ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem.



"Wspaniałe dziewczyny z teamu i cała ekipa programu robiła wszystko, bym przed kamerą wyglądał i czuł się dobrze. Jak zawsze pięknie im dziękuję! Ale był to dla mnie trudny dzień. Wirus odebrał mi siłę, oddech i parę kilogramów, czasem kilka kroków to wyzwanie.

Cieszę się, że udało mi się pokonać to cholerstwo, ale wiem, że przede mną teraz dłuższa chwila na powrót do formy" - napisał wokalista grupy VOX po zakończeniu nagrań do programu "The Voice Senior" (w drugiej edycji muzycznego show TVP2 był jednym z trenerów, obok Alicji Majewskiej, Andrzeja Piasecznego i Izabeli Trojanowskiej).

W powrocie do zdrowia i dawnej formy pomogła mu rodzina, a także praca w przydomowym ogrodzie.



"Mam nawet małą szklarenkę, gdzie uprawiam ekologicznie warzywa i owoce, zasadziłem kilka drzew owocowych, poza tym oczywiście mam niezliczoną ilość roślin ozdobnych, a nawet staw - gdzie przez całe lato pięknie kwitną lilie wodne" - opowiadał w rozmowie z "Super Expressem" Witold Paszt.

W trudnym czasie 67-letniego wokalistę wspierali najbliżsi - córki i wnuki (w lutym 2018 r. zmarła jego żona Marta).



"Mam fantastyczne córki, wnuki, mam dla kogo żyć. To właśnie dzięki nim przetrwałem ten trudny okres. Nie wpadłem w depresję. Poza tym i czas też powoli leczy rany" - podkreślał w "Dobrym Tygodniu".

Z najnowszych zdjęć w mediach społecznościowych możemy dowiedzieć się, że wokalista wrócił też na scenę z grupą VOX.