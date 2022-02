Witold Paszt wielokrotnie podkreślał, że najgorsze co spotkało go w życiu, to śmierć ukochanej żony.

Z Martą znali się od pierwszej klasy szkoły średniej, przeżyli razem 50 lat i doczekali się dwóch córek (Natalii i Aleksandry) i wnuka.

"Nikt nie jest przygotowany na śmierć ukochanej osoby, dlatego to tak bardzo boli. Dziś trochę inaczej, ale nigdy się z tą sytuacją nie pogodzę. Do końca życia w pewnym stopniu będę się z tego podnosił" - mówił wokalista grupy VOX w rozmowie z "Faktem".

"Żona zawsze mnie wspierała. Chociaż postawiła jasną granicę, że nie będzie się włączała w moje życie artystyczne. Zamiast jeździć ze mną na koncerty, postanowiła zająć się domem. Bardzo to zresztą lubiła. Wychowywała cudownie nasze dzieci i tłumaczyła im dlaczego taty wiecznie nie ma w domu, bo córki bardzo za mną tęskniły i nie do końca rozumiały, dlaczego inne dzieci mają na co dzień mamę i tatę, a one nie. Żona mówiła więc, że tata robi coś bardzo dobrego, bo swoją pracą poprawia innym nastrój i że trzeba być z tego dumnym. Słyszałem od niej wiele komplementów. Podtrzymywała mnie na duchu jak nikt" - wspominał w tabloidzie.

Witold Paszt (1953-2022) 1 / 12 "Wczoraj późnym wieczorem, dzień po rocznicy śmierci swojej Ukochanej Żony, odszedł nasz Tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, Artysta w pełnym znaczeniu tego słowa" - taki komunikat pojawił się w mediach społecznościowych na profilu grupy VOX. Źródło: AKPA udostępnij

"Kiedy już wydawało się, że jest przemocny i niezniszczalny, bo pokonał swój trzeci COVID, nagle los się odwrócił i przyszły niespodziewane komplikacje, które znacznie przyspieszyły jego wytęsknione spotkanie z naszą Mamą. Bardzo się do Niej spieszył" - napisały w pożegnaniu córki Witolda Paszta.

Zespół Vox działa od 1978 roku. Witold Paszt został liderem formacji po odejściu ze składu Ryszarda Rynkowskiego w 1987 roku. W swoim repertuarze grupa ma takie przeboje jak "Bananowy song", "Rycz mała rycz" oraz "Zabiorę cię Magdaleno".