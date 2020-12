Within Temptation i teledysk "The Purge": Poszukiwanie odkupienia

Do sieci właśnie trafił teledysk do singla "The Purge" holenderskiej grupy Within Temptation. "Tematyka obraca się wokół autorefleksji i poszukiwania odkupienia" - mówi wokalistka Sharon den Adel.

Na czele Within Temptation stoi Sharon den Adel

Dyskografię Holendrów zamyka album "Resist" z 2019 roku.

Od tego czasu grupa Within Temptation wypuściła single "Entertain You" i "The Purge". Do sieci trafił właśnie teledysk do tego drugiego utworu.

"Tematyka 'The Purge' obraca się wokół autorefleksji i poszukiwania odkupienia. Nikt nie przechodzi przez życie bez blizn albo bez zadawania ran innym, zawsze też będą pojawiały się chwile w twoim życiu, kiedy będziesz kwestionować swoje wybory. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że popełniłeś błędy, wyrządzając krzywdę nie tylko innym, ale i sobie. Wyznanie i przyznanie się do tych błędów oraz zaakceptowanie ich, to może być bardzo bolesny proces, ale jest konieczny, gdy brzemię staje się zbyt ciężkie" - mówi wokalistka Sharon den Adel.

Liderka formacji zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach razem z zespołem będzie wypuszczać kolejne numery.

"Mamy wiele demówek, z których powstaną prawdziwe utwory" - podkreśla.



Zapowiadana przez nas "Worlds Collide Tour" - wspólna trasa razem z Evanescence - z powodu pandemii koronawirusa została przełożona na jesień 2021 r. Oba zespoły 12 września 2021 r. zagrają w Arenie Gliwice.