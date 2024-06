Dua Lipa wystąpiła na Pyramid Stage festiwalu Glastonbury i przyciągnęła tłumy. Liczne zmiany kostiumów, gościnny występ Kevina Parkera z Tame Impala oraz perfekcyjnie zsynchronizowane układy taneczne niestety nie uratowały występu dla tych, którzy oglądali jego transmisję na BBC iPlayer.

Fani zgłaszali liczne problemy z dźwiękiem. W niektórych momentach dźwięk całkowicie się wyciszał, w innych był stłumiony lub "brzmiał płasko".



Zawiedzeni fani szybko podzielili się swoimi opiniami w mediach społecznościowych. Jeden z widzów napisał: "Dua Lipa - albo udaje śpiew, albo ktoś źle zmiksował dźwięk. Po prostu brzmi to źle".



Podczas występu Dua Lipa wykonała takie hity jak "Be the One", "Hallucinate", "New Rules" oraz "The Less I Know the Better" z Kevinem Parkerem. Pomimo problemów z dźwiękiem, wielu fanów doceniło występ.

Dua Lipa ma pecha do koncertów?

4 lipca Dua Lipa pojawi się na scenie Open'er Festival. Dwa lata temu jej występ na tej imprezie został odwołany z powodu ogromnej burzy.