Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: niesamowita przeróbka "Ona by tak chciała"

Już 12 stycznia po raz kolejny odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji członkowie jednego ze sztabu WOŚP nagrali własną wersję przeboju "Ona by tak chciała".

Cover "Ona by tak chciała" będzie hymnem WOŚP? /Youtube/makemovie /materiał zewnętrzny

Nagranie Ronniego Ferrariego (wokalista naprawdę nazywa się Hubert Kacperski) znalazło się wśród najpopularniejszych utworów 2019 r.

Ronnie trafił z nim do m.in. "Pytania na śniadanie", po którym zawieszono jednego z wydawców TVP. Poszło o wykonanie na żywo w programie, gdzie młodzi widzowie mieli okazję usłyszeć tekst z odniesieniami do zażywania narkotyków.

"Ona by tak chciała być tu ze mną / Kręcić blanty, po czym liczyć bankroll. / Ona by tak chciała tańczyć ze mną / Późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą" - brzmi refren.

W pierwszej zwrotce wykonawca z kolei śpiewa: "Gibona w łapie mam, a zgasić go nie mogę", a w drugiej: "Siada na kanapie i patrzy prosto w oczy, ja patrzę jej na d**ę, bo po coś przyszła w nocy" oraz "płyniemy jak rakieta, posypana mocna feta".

Ferrari był też gwiazdą koncertu Roztańczony PGE Narodowy, a 31 grudnia pojawił się podczas pokazywanej przez Polsat Sylwestrowej Mocy Przebojów.

Swoją wersję utworu Ronniego Ferrariego stworzyli wolontariusze WOŚP z Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie).

"Ona by tak chciała zbierać ze mną / Pomóc w sztabie i być nieugiętą. / Ona by tak chciała zbierać ze mną / Aż do nieba wystrzeli światełko" - śpiewają członkowie sztabu.

Przeróbka opisuje pracę wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do utworu został nagrany także teledysk. Pojawiają się głosy, że cover powinien stać się hymnem WOŚP.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę, 12 stycznia 2020 roku.