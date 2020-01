"Wiedźmin": Rosyjska przeróbka "Toss A Coin To Your Witcher" podbija sieć [WIDEO]

Ponad 1,5 mln odsłon ma już cover piosenki "Toss A Coin To Your Witcher" z serialu "Wiedźmin" w wykonaniu chóru z rosyjskiego Omska.

Chór z Omska nagrał swoją wersję piosenki z "Wiedźmina" /

Zaśpiewany przez serialowego Jaskra na zakończenie drugiego odcinka "Wiedźmina" utwór "Toss A Coin To Your Witcher" błyskawicznie podbił serca widzów i internautów.

Wideo The Witcher Soundtrack - Toss A Coin To Your Witcher Lyrics

W oryginale wykonuje ją Joey Batey, który wciela się właśnie w przyjaciela Geralta.

26-letni Brytyjczyk ma w dorobku role w takich filmach i serialach, jak m.in. "Morderstwo w wojennym Londynie", "Klub dla wybrańców", "Czas śmierci" i "Templariusze".

Dodajmy, że aktor występuje w folkowym zespole The Amazing Devil. W lutym 2020 r. ma pojawić się ich nowy album "The Horror and the Wild".



Autorkami nagrania "Toss A Coin To Your Witcher" są urodzona w rosyjskim Sankt Petersburgu i pracująca w Hollywood Sonya Belousova oraz szwajcarsko-włoska kompozytorka Giona Ostinelli (także pracuje w USA).

Rosyjska wersja w wykonaniu chóru z Omska (w roli solisty Valery Podvorny) podbiła sieć.

Wideo Омский хор: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»/«Toss a coin to your witcher» ost. The Witcher

Jeszcze przed premierą pierwszego sezonu Netflix oficjalnie ogłosił, iż powstanie druga seria "Wiedźmina".

W drugiej serii powrócą m.in. Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan odtwarzający główne role w ekranizacji książek Andrzeja Sapkowskiego.

