Wiec ku pamięci Pawła Adamowicza. Piosenka "The Sound of Silence" wzruszyła przybyłych

Wykonanie piosenki "The Sound of Silence" duetu Simon & Garfunkel było najbardziej wzruszającym momentem wiecu ku pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Paweł Adamowicz miał 53 lata /Wojciech Stróżyk / Reporter

Mieszkańcy Gdańska zebrali się 14 stycznia na Długim Targu, aby uczcić pamięć zamordowanego prezydenta, Pawła Adamowicza. Przy pomniku Neptuna pojawiły się tysiące osób, w tym wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, były prezydent Lech Wałęsa i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, a także wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Na zakończenie wykonano utwór "The Sound of Silence (ang. "dźwięk ciszy").

Wideo Najbardziej wzruszający moment wiecu po śmierci prezydenta Adamowicza w Gdańsku

"To był najbardziej wzruszający moment" - pisali później Internauci. Gdańszczanie zastygli w milczeniu. Wiele osób nie mogło powstrzymać się od łez.

Marsze w całej Polsce

Pokojowe manifestacje pod hasłem "Stop Nienawiści" odbyły się wczoraj w wielu miastach w Polsce, m.in. Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, czy Katowicach.

Paweł Adamowicz został śmiertelnie ugodzony nożem 13 stycznia podczas "Światełka do nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent Gdańska zmarł następnego dnia po wielogodzinnej operacji w wieku 53 lat.



Polityka wspominali m.in. Natalia Kukulska, Ania Wyszkoni, Natalia Szroeder, Krzysztof Zalewski, Katarzyna Nosowska i wielu innych.



"The Sound of Silence" to wielki przebój duetu Simon & Garfunkel. Ukazał się we wrześniu 1965 roku i promował album "Sound of Silence".