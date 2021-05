"Wesela z piekła rodem" w Polo TV: Górale ruszają do bitki

Co się wydarzy w najbliższym odcinku drugiego sezonu serialu "Wesela z piekła rodem" w Polo TV?

Kadr z 9. odcinka serialu "Wesela z piekła rodem" /Polo TV

Reklama

Każdy odcinek, to inne wesele, inna para młoda i jej rodzina. Każde wesele to inna historia, która zaskakuje swoim przebiegiem.

Reklama

W drugim sezonie serialu "Wesela z piekła rodem" pojawiają się nowi bohaterowie. W kuchni królować będzie nowy kucharz Robson, a na czele ekipy zamiast pani Krysi Zajączek stanie jej siostra Alinka, która wszystkim da nieźle popalić.

Premierowe "Wesela z piekła" rodem zawsze w sobotnie wieczory o godz. 20.00 (po dwa odcinki) w Polo TV.

Problemy na weselu to powszechna sprawa - raz zdarzy się niezadowolona teściowa, innym razem za słona zupa. Ale tym razem, ekipa Pani Alinki będzie miała do czynienia z mieszanką wybuchową! Spragnieni bitki górale, starają się rozruszać towarzystwo miastowych księgowych, panna młoda pędzi na złamanie karku z weselnym planem, a jakby tego było mało, dom weselny atakują bandyci. Jak skończy się to wesele? Czy gościom uda się nie pozabijać siebie nawzajem?