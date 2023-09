Watain świętuje urodziny albumem koncertowym

Jubileuszowy album słynnych blackmetalowców z Uppsali zarejestrowano 7 października 2022 roku w sztokholmskim klubie Fållan, nad czym czuwał brytyjski inżynier dźwięku Jamie Elton. Masteringiem "Die In Fire - Live In Hell" zajął się Tore Stjerna z Necromorbus Studio. Autorem okładki jest Erik Danielsson, charyzmatyczny frontman Watain.

Na "Die In Fire - Live In Hell" usłyszymy utwory z płyt "Casus Luciferi", "Lawless Darkness", "The Wild Hunt", "Trident Wolf Eclipse" oraz ostatniego studyjnego albumu Szwedów - "The Agony And Ecstasy Of Watain", a także przeróbkę kompozycji "The Return Of Darkness And Evil" z repertuaru kultowego Bathory.

Reklama

Nowy koncertowy materiał Watain ujrzy światło dzienne 3 listopada w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records (m.in. CD w digipacku, cyfrowo, dwupłytowa edycja winylowa).

"Die In Fire - Live In Hell" pilotuje singel "Before The Cataclysm". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Watain Before The Cataclysm (OFFICIAL LIVE VIDEO)

Oto program albumu "Die In Fire - Live In Hell (Agony And Ecstasy Over Stockholm)":

1. "Ecstasies In Night Infinite"

2. "Black Salvation"

3. "The Howling"

4. "Black Flames March"

5. "Reaping Death"

6. "Devil's Blood"

7. "Serimosa"

8. "Not Sun Nor Man Nor God"

9. "Before The Cataclysm"

10. "The Return Of Darkness And Evil"

11. "Nuclear Alchemy"

12. "Malfeitor".