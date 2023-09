War Curse po nagraniach albumu "Confession"

Trzeci album thrashowego War Curse będzie mieć swą premierę 13 października. Jej wydaniem zajmie się Blacklight Media, amerykańska wytwórnia powiązana z Metal Blade Records. Płyta "Confession" dostępna będzie w wersji CD, na winylu oraz cyfrowo (od 20 października).

"Eradication", poprzedni album kwintetu z Ohio, ujrzał światło dzienne w 2019 roku nakładem fińskiej Svart Records.

Pierwszy od czterech lat longplay War Curse pilotuje teledysk do premierowej kompozycji "Miracle Broker". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip War Curse Miracle Broker

Oto program płyty "Confession":

1. "The Nothing (That Is Me)"

2. "Fortress Of Agony"

3. "Confession"

4. "Miracle Broker"

5. "Power Of The Powerless"

6. "The Convoy"

7. "Return To Dust"

8. "Sowing Division"

9. "Rusty Nail"

10. "Illusion Of Choice".