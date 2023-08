To niestety nie wszystko. Ci, którzy szczęśliwie dostali się na teren festiwalu Wacken Open Air, muszą mierzyć się z wszechobecnym błotem. Nie wiadomo także, czy wszystkie koncerty odbędą się zgodnie z planem. Organizatorzy wydali specjalne oświadczenie:

"Ze względu na warunki pogodowe osiągnęliśmy już limit uczestników na Wacken Open Air 2023. Wszyscy inni, którzy są w drodze, muszą natychmiast się wstrzymać i zawrócić. Po raz pierwszy w historii WOA podjęliśmy taką decyzję. Jest nam niezmiernie przykro, ale trudna sytuacja pogodowa nie zostawiła nam innego wyboru" - czytamy.

Wacken Open Air cieszy się ogromną sławą nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie. W związku z tym bilety kupowały także osoby spoza tego kraju, także z Polski. Zdjęcia terenu festiwalu, które umieszczają w sieci jego uczestnicy, także nie wyglądają dobrze.

Wacken Open Air popsuty przez pogodę. Limity wstęp na festiwal

Festiwal odbywa się w dniach 2-5 sierpnia na terenie niemieckiego kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Główne gwiazdy, jakie zostały ogłoszone, to m.in. Iron Maiden, Megadeth czy Helloween. Nie wiadomo jednak, jakie dalsze decyzje podejmą organizatorzy.

Oczywiście fani masowo krytykowali organizatorów festiwalu. Przede wszystkim problemem jest sama komunikacja - uczestnicy o kolejnych zakazach dowiadują się głównie z sieci, niekiedy nawet poszczególne tereny festiwalu zostają zamknięte bez jakiegokolwiek ogłoszenia.

Przypomnijmy, że podobna sytuacja miała miejsce podczas trzeciego dnia Open'era w 2022 r. Pogoda zmusiła organizatorów do ewakuacji wszystkich uczestników z terenu lotniska Gdynia Kosakowo, by potem, gdy większość zdążyła już wrócić do hoteli, wznowić imprezę po 22:00. Dodatkowo występy dwóch największych gwiazd odwołano. Organizatorzy próbowali zaproponować rekompensatę w postaci voucheru na bilet na kolejną edycję festiwalu, jednak i tak spotkali się z lawiną krytyki.