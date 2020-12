W wirtualnym świecie Metalite (nowa płyta "A Virtual World")

Pod koniec marca 2021 roku światło dzienne ujrzy trzeci album Szwedów z Metalite.

Zespół Metalite szykuje nowy album /materiały prasowe

Następcę longplaya "Biomechanicals" z 2019 roku wyprodukowano ponownie pod okiem Duńczyka Jacoba Hansena.

Reklama

Autorem okładki nowej płyty melodyjnych (power)metalowców ze Sztokholmu jest fiński artysta Jan Yrlund z Darkgrove Desing.

Premiera albumu "A Virtual World" odbędzie się 26 marca 2021 roku pod banderą niemieckiej AFM Records (winyl, CD).

Trzecią płytę Szwedów promuje aktualnie singel "Peacekeepers".

Wideo youtube

Oto lista utworów albumu "A Virtual World":

1. "A Virtual World"

2. "Cloud Connected"

3. "Talisman"

4. "Beyond The Horizon"

5. "Peacekeepers"

6. "The Vampire Song"

7. "We're Like The Fire"

8. "Artificial Intelligence"

9. "Alone"

10. "Running"

11. "Synchronized".