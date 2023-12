Magdalena Narożna jest niekwestionowaną gwiazda disco polo. Piękni i Młodzi szturmem podbili scenę hitami "Kocham się w tobie" ( posłuchaj! ) i "Ona jest taka cudowna".

Reklama

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Ekipa z Łomży w 2014 r. dotarła do finału muzycznego programu Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka" jako pierwszy discopolowy wykonawca.

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów. Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie zespołu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Do jakiego stopnia się rozbiorę? INTERIA.PL

Zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występował wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku, Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie". Na początku lutego do szyldu Piękni i Młodzi powrócił i połączył siły z zespołem Dawid Narożny, który do współpracy zaprosił swoją drugą żonę - Joannę Narożną oraz Elę Kliś.

Magdalena Narożna wskoczyła w lateksowe kozaki. Co na to fani?

25. grudnia o godz. 18. odbędzie się koncert organizowany przez stację Polo TV "Prawy do lewego! Biesiada na całego!". Nie mogło na nim zabraknąć zespołu Piękni i Młodzi. Na zdjęciu reklamującym to wydarzenie, Magdalena Narożna pojawiła się w stylizacji nawiązującej do góralskich strojów ludowych. Uwagę przyciągają jednak wysokie aż za udo, czerwone, rzucające się w oczy, lateksowe kozaki. Choć taki ubiór dla wielu może już podchodzić pod kicz, fani pod udostępnionym przez Narożną postem nie szczędzili jej komplementów.

Instagram Post Rozwiń

"Magda pięknie wyglądasz. Stylizacja sztos", "Ekstra", "Cudownie wyglądasz tej stylizacji z wysokimi czerwonymi kozaczkami na szpilce", "Ślicznie wyglądacie, jesteście najlepsi" - pisali pod zdjęciem fani Magdaleny Narożnej i zespołu Piękni i Młodzi.