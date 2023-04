Amanda Mammana w " "Mam talent" zaśpiewała autorski utwór "Back to Life". Piosenka powstała w trudnym momencie jej życia i opowiadała o "ciężkich czasach, których mimo to nie zmieniłaby, bo one uczyniły ją tym, kim jest".

Wokalistka od dziecka walczyła z tremą wywołaną wadą wymowy - bardzo się jąka, co utrudnia jej codzienną komunikację.

Zdecydowała, że chce walczyć ze swoimi słabościami i dlatego zgłosiła się do programu. Przed występem zdradziła, że jej wada wymowy pojawiła się, gdy miała 10 lat. W międzyczasie zwróciła uwagę na to, że gdy śpiewa, to problem zanika.



Nieśmiała uczestniczka powaliła jurorów na kolana. Tego się nie spodziewali!

Po wejściu na scenę uczestniczka miała problem z wyartykułowaniem tego, co myśli, ale gdy tylko zaczęła grać na gitarze jej ograniczenia zniknęły. Wyśpiewana bez żadnej pomyłki piosenka mocno poruszyła publiczność w studio i jurorów. Ci nie kryli łez, a Amanda dostała owacje na stojąco.

"To było takie autentyczne. Dziękuję za posiadanie tej odwagi, by podążać za swoim sercem" - powiedziała wyraźnie wzruszona Sofia Vergara. "Masz piękny głos, w tobie jest ogień, chcę zobaczyć go jeszcze więcej!" - wtórowała Heidi Klum.

"Jesteś niezwykłą osobą, cieszę się, że przyszłaś do programu. Masz czysty, cudowny głos i do tego świetnie piszesz" - zwrócił uwagę łowca talentów, Simon Cowell .

Amanda ostatecznie przygodę z programem zakończyła na etapie półfinału.



Wideo TOP Original Songs That Stunned The Judges | AGT 2022