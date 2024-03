W "Jaka to melodia?" nagle pojawił się "nowy" prowadzący. Co dalej z Rafałem Brzozowskim?

Rafał Brzozowski jest stałym prezenterem TVP, prowadzi m.in. program "Jaka to melodia?" oraz "The Voice Senior" , gdzie zastąpił Tomasza Kammela. W 2021 roku bezskutecznie próbował zawojować Eurowizję z piosenką "The Ride". W 2023 roku wygrał natomiast koncert Premier na Festiwalu w Opolu. Wokalista z piosenką "W pokoju hotelowym" zdobył pierwsze miejsce w głosowaniu jury.

Przy okazji ostatnich zmian w TVP pojawiły się też głosy, że Brzozowski również może zniknąć z anteny publicznego nadawcy. Plotkuje się, że do prowadzenia ma powrócić Robert Janowski, który był twarzą tego programu w latach 1997-2018. Przypomnijmy, że Janowski od jesieni 2022 r. jest związany z Polsatem, gdzie od 17. edycji zasiada w jury programu "Twoja twarz brzmi znajomo" . Oceniać będzie też uczestników jubileuszowej, 20. edycji, która rusza 8 marca.

"Jaka to melodia?": Gdzie jest Rafał Brzozowski?

Nic więc dziwnego, że sporo zamieszania wywołało najnowsze nagranie z planu "Jaka to melodia?" (większość odcinków najnowszego sezonu została już zarejestrowana). Okazało się, że teraz nagrywano odcinek specjalny z udziałem uczestników "The Voice Kids".

"Dzień dobry. Nie ma dzisiaj Rafała, jestem dziadkiem, który przyjechał pomóc w nagraniach 'Jaka to melodia?'" - mówi "nowy" prowadzący.

"Dziadek Rafał pozdrawia że studia 'Jaka to melodia?'. Nagrywamy odcinek specjalny ze znakomitymi artystami młodego pokolenia" - dodaje.

Okazuje się, że na potrzeby nowego odcinka Brzozowski został odpowiednio postarzony. Za jego plecami pojawili się m.in. AniKa Dąbrowska i Marcin Maciejczak, zwycięzcy odpowiednio drugiej i trzeciej edycji "The Voice Kids".