W.E.B.: Metalowa symfonia w "Colosseum"

"Colosseum", nowy album ateńskiego kwartetu, wyda amerykańska Metal Blade Records. Materiał trafi na rynek 19 listopada w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną. Płytę zarejestrowano oraz zmiksowano i poddano masteringowi w Sound Abuse Production Studio w Atenach, gdzie za konsoletą zasiedli Psychon i Sakis Prekas, grający na gitarze wokalista W.E.B. (Where Everything Begun).



"Zależało nam na tym, by ten album był maksymalnie szczery, czyli agresywny i do rzeczy, acz przy jednoczesnym przesuwaniu dosłownie wszystkiego wyżej, graniu szybciej, głośniej i mocniej. To nasza najbardziej metalowa płyta" - zapewnił Prekas.



Na piątym longplayu Greków usłyszmy dwóch nowych członków zespołu: perkusistę Nikitasa Mandolasa oraz grającą na basie wokalistkę o pseudonimie Hel Pyre.



"Pomijając świetne teksty i doskonałą grę na basie, Hel Pyre w wielu miejscach wzbogaciła album swoimi brutalnymi i czystymi wokalami, pozostawiając na nim własny ślad. To zupełnie nowy element w muzyce W.E.B., który nadał temu materiałowi wyjątkowy charakter" - dodał grecki gitarzysta.



Podobnie jak na poprzednich albumach W.E.B., tak i na "Colosseum" symfonicznym aspektem twórczości zespołu zajął się Christos Antoniou z Septicflesh.



"Metal to najbardziej rewolucyjny gatunek muzyczny, a dodanie do niego orkiestry symfonicznej sprawia, że doznania te stają się jeszcze bardziej wzruszające i panoramiczne" - podkreślił Sakis Prekas.



Z nowym utworem "Dominus Maleficarum" W.E.B. możecie się zapoznać poniżej:

Wideo W.E.B. - Dominus Maleficarum (OFFICIAL)

Oto program albumu "Colosseum":



1. "Dark Web"

2. "Murder Of Crows"

3. "Pentalpha"

4. "Colosseum"

5. "Dominus Maleficarum"

6. "Necrology"

7. "Ensanguined"

8. "Exaudi Luciferi"

9. "December 13th".